Το έχει ξανακάνει κανένας στον Ολυμπιακό;

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για ένα εντυπωσιακό δεδομένο που σχετίζεται με το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό έχει μία μεγάλη ιδιαιτερότητα, όπως το βλέπω εγώ. Κι αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το παιχνίδι των δύο ομάδων στο αντίστοιχο περσινό πρωτάθλημα είχε λήξει ισόπαλο 2-2.

Γιατί το λέω αυτό: Διότι ιστορικά ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά χρόνια να την πατήσει σε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα με μικρή η, μικρομεσαία ομάδα της βαθμολογίας (και τις βάζω όλες πλην ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ). Να μην μπορέσει δηλαδή να κερδίσει μία τέτοια ομάδα σε μία διετία μέσα στο σπίτι του.

Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και για να μην κουράσω θα μνημονεύσω εδώ μόνο τα 11 της εποχής Μαρινάκης, δηλαδή εδώ και 15 χρόνια (σε παρένθεση είναι τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού με την ίδια ομάδα στο παιχνίδι του την επόμενη σεζόν με την ομάδα με την οποία έκανε γκέλα):

2023 με Άρη 2-2 (1-0)

2022 με Βόλο 1-1 (3-0)

2021 με Ατρόμητο 0-0 (2-0)

2017 με Αστέρα 1-1 (2-1)

2017 με Ατρόμητο 0-1 (2-1)

2017 με Πανιώνιο 0-1 (1-0)

2016 με Κέρκυρα 0-0 (5-1)

2014 με ΠΑΣ 2-2 (5-1)

2013 με Ατρόμητο 2-3 (2-0)

2012 με Κέρκυρα 0-1 (2-0)

2011 με ΟΦΗ 2-2 (2-0)

Αν υπάρχει ομάδα να έχει πάρει καλά αποτελέσματα από τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκη η, στο ΟΑΚΑ, όταν το χρησιμοποιούσε ως έδρα, σε δύο σερί πρωταθλήματα; Τουλάχιστον από το 2000 που το έψαξα όχι.

Υπάρχει, όμως, μία ομάδα που το έκανε, πριν 23-24 χρόνια σε ΟΑΚΑ και Ριζούπολη! Ήταν η Ξάνθη! Το 2001-02 πήρε 1-1 στο ΟΑΚΑ και το 2002-03 πήρε 1-1 στη Ριζούπολη!

Θα μπορέσει ο Λεβαδειακός να επαναλάβει τέτοιο κατόρθωμα σήμερα και δη μέσα στο Καραϊσκάκη; Αν ναι, τότε θα έχει γράψει ιστορία! Κι ο Ολυμπιακός επίσης, αλλά αρνητικά.

Άσχετο: Μίνι σίριαλ έγινε το ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη. Αρχικά πήγε και πήρε την μπάλα ο…Γκαρθία, που προφανώς ήθελε να το κτυπήσει, αλλά στη συνέχεια τον είδαμε φανερά εκνευρισμένο να την δίνει στον Ταρέμι. Ο Ταρέμι την πρόσφερε στον Καμπελά, με τον Γάλλο όμως να του λέει, «όχι, εσύ» και να τον ενθαρρύνει να το κτυπήσει. Όπως κι έγινε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πολύ ψηλή ομάδα ο Λεβαδειακός. Πρώτη φορά βλέπω και οι τέσσερις αμυντικοί, ακόμη και τα ακραία μπακ, να είναι τόσο ψηλά παιδιά. Κι ο Αφρικάνος κόφτης Τσιμπόλα είναι 1μ90! Από την άλλη, μπορεί κάποιος να προσέξει ότι και τα δύο γκολ που έφαγε η ομάδα της Λιβαδειάς από τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ είναι από στατικές φάσεις.

Με τη διαφορά ότι κανένα δεν έχει σχέση με ψηλό παιχνίδι…Το γκολ του ΠΑΟ ήταν ένα μακρινό σουτ από ριμπάουντ, με τον Ντζούρισιτς να βρίσκει την μπάλα στην περιοχή και να σκοράρει με τακουνάκι, την ίδια αγωνιστική που είχε σκοράρει με τακουνάκι κι ο Τσικίνιο στον Βόλο! Και το γκολ της ΑΕΚ ήταν μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά.

Επισημαίνω την ικανότητα του Λεβαδειακού στον αέρα, πολύ απλά γιατί ο Ολυμπιακός παίζει πολύ με σέντρες και σε τόσο ψηλή ομάδα για να σκοράρεις με κεφαλιά πρέπει οι σέντρες σου να είναι φαρμάκι…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍