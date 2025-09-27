Με δύο αναμετρήσεις, αυτές των ομάδων των Ολυμπιακού και Άρη, ξεκινά σήμερα Σάββατο η 5η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1.

Συνέχεια στο Πρωτάθλημα και αυτό το Σαββατοκύριακο και ενώ θα υπάρξει και αγώνας - και - τη Δευτέρα. Η 5η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1 έχει δύο εναρκτήρια παιχνίδια. Το ένα είναι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη και το άλλο το Άρης - Πανσερραϊκός.

Την Κυριακή το πρόγραμμα έχει τέσσερις αγώνες, με τα βραδινά ματς να είναι αυτά των Αστέρα AKTOR με τον ΠΑΟΚ και του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό. Τη Δευτέρα υπάρχει το Ατρόμητος - ΑΕΛ με το οποίο κλείνει η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

18.00: Ολυμπιακός - Λεβαδειακός (COSMOTE SPORTS TV 1)

20.30: Άρης - Πανσερραϊκός (NS PRIME)

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17.00: ΑΕΚ - Βόλος (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.00: ΟΦΗ - Κηφισιά (COSMOTE SPORTS TV 2)

20.30: Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ (NS PRIME)

21.00: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός COSMOTE SPORTS TV 1

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18.00: Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet