Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ συνέχισαν την προετοιμασία τους για τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Αστέρα AKTOR, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με μια προπόνηση στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

To μοναδικό πρόβλημα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα: Δημήτρης Πέλκας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του και δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη συνεχίστηκε την Παρασκευή (26.09), με την τακτική να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία.

Το Σάββατο (27.09) ο Δικέφαλος θα προπονηθεί στις 10:00 και το μεσημέρι θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Καλαμάτα, πριν συνεχίσει οδικώς προς την Τρίπολη».