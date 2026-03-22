Βόλος - ΠΑΟΚ: Ο Γερεμέγεφ με θαυμάσια εκτέλεση έκανε το 0-1
Ο Γερεμέγεφ από ασίστ του Τάισον με θαυμάσιο πλασέ έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο.
Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ σκόραρε ξανά για τον ΠΑΟΚ.
Στο 13' ο Τάισον προσπάθησε να περάσει στον Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Γερεμέγεφ, ο οποίος κοντρόλαρε άψογα αποφεύγοντας παράλληλα τον αντίπαλό του, γύρισε κι από το ύψος του πέναλτι με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.
Το γκολ του Γερεμέγεφ
@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.