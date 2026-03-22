Ο Γερεμέγεφ από ασίστ του Τάισον με θαυμάσιο πλασέ έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο.

Στο 13' ο Τάισον προσπάθησε να περάσει στον Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Γερεμέγεφ, ο οποίος κοντρόλαρε άψογα αποφεύγοντας παράλληλα τον αντίπαλό του, γύρισε κι από το ύψος του πέναλτι με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.

Το γκολ του Γερεμέγεφ