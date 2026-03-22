Βόλος - ΠΑΟΚ: Οι μεγάλες ευκαιρίες του Ουρτάδο για το 1-1
Ο ΠΑΟΚ με το γκολ του Γερεμέγεφ νόμιζε ότι τελείωσε το ματς και ο Βόλος απείλησε σε τρεις περιπτώσεις.
Στο 22' σέντρα του Λάμπρου από αριστερά η κεφαλιά του αμαρκάριστου Κάργα έφυγε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι.
Στο 28' ο Ουρτάδο έκλεψε ψηλά από τον Κεντζιόρα, από αριστερά μπήκε στη μεγάλη περιοχή και πλάσαρε από τη μικρή περιοχή, αλλά τον σταμάτησαν Λόβρεν και Τσιφτσής.
Στο 36' η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Λόβρεν, ο Ουρτάδο έφυγε τετ α τετ με τον Τσιφτσή, αλλά το δεξί πλασέ ήταν κακό και η μπάλα κατέληξε δύο μέτρα άουτ από το δεξί δοκάρι.
Ο ΠΑΟΚ στο 20', πάντως, έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε την κεφαλιά του Χατσίδη στη σέντρα του Γερεμέγεφ.
