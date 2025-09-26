ΑΕΚ: «Οικογενειακό» BBQ στα Σπάτα (vids)
Μπορεί η ΑΕΚ να βρίσκεται εν μέσω ενός απαιτητικού αγωνιστικού προγράμματος με δυο ματς την εβδομάδα, αρχικά λόγω Κυπέλλου και εν συνεχεία για τη League Phase του Conference League, όμως είναι απαραίτητες και κάποιες στιγμές χαλάρωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο μετά την προπόνηση της Παρασκευής (26/9) οι παίκτες του Δικεφάλου έκαναν BBQ στα Σπάτα, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να δημοσιεύει video από το... Ενωσίτικο απόγευμα που πέρασαν οι παίκτες της ΑΕΚ.
Οι ποδοσφαιριστές απαθανάτισαν τη στιγμή με μια... οικογενειακή ομαδική selfie, δια χειρός Σταύρου Πήλιου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ρότα: «Δουλεύουμε σκληρά με τον Νίκολιτς, να είμαστε συγκεντρωμένοι με το Βόλο και μετά θα ασχοληθούμε με την Τσέλιε»
- Νίκολιτς: «Τα παιχνίδια πριν και μετά από ευρωπαϊκά είναι... πονηρα, so what που είμαστε 12 ματς αήττητοι;»
- Galacticos LIVE: Ο «πράσινος» θρίαμβος της Βέρνης και τι ισχύει με το μέλλον του Κόντη