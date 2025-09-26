Μετά την προπόνηση της Παρασκευής (26/9) οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν BBQ στα Σπάτα.

Μπορεί η ΑΕΚ να βρίσκεται εν μέσω ενός απαιτητικού αγωνιστικού προγράμματος με δυο ματς την εβδομάδα, αρχικά λόγω Κυπέλλου και εν συνεχεία για τη League Phase του Conference League, όμως είναι απαραίτητες και κάποιες στιγμές χαλάρωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο μετά την προπόνηση της Παρασκευής (26/9) οι παίκτες του Δικεφάλου έκαναν BBQ στα Σπάτα, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να δημοσιεύει video από το... Ενωσίτικο απόγευμα που πέρασαν οι παίκτες της ΑΕΚ.

Οι ποδοσφαιριστές απαθανάτισαν τη στιγμή με μια... οικογενειακή ομαδική selfie, δια χειρός Σταύρου Πήλιου.