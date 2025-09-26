Ρότα: «Δουλεύουμε σκληρά με τον Νίκολιτς, να είμαστε συγκεντρωμένοι με το Βόλο και μετά θα ασχοληθούμε με την Τσέλιε»

Οι δηλώσεις του διεθνή μπακ της ΑΕΚ, Λάζαρου Ρότα, στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης με το Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ άφησε δυο βαθμούς στη Λάρισα, στην ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet και έχει την πρόκληση να επιστρέψει στα τρίποντο στον αγώνα με το Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Λάζαρος Ρότα εκπροσώπησε τους παίκτες στις καθιερωμένες δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει του αγώνα και τόνισε πως προτεραιότητα είναι η νίκη επί των Θεσσαλών, εν συγκρίσει με την πρεμιέρα της League Phase του Conference League κόντρα στην Τσέλιε στη Σλοβενία.

Οι δηλώσεις του Ρότα

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο: «Το πρώτο πράγμα που έχουμε ως στόχο είναι η νίκη. Μετά το ματς με την ΑΕΛ, θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες. Οπότε, θα βάλουμε τα δυνατά μας για να το καταφέρουμε».

Για το γεγονός ότι οι παίκτες πρέπει να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι απέναντι στον Βόλο: «Βέβαια.Πρώτα από όλα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι απέναντι στον Βόλο. Και μετά να ασχοληθούμε με το ευρωπαϊκό ματς, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Όμως, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας».

Για τη μέχρι τώρα παρουσία της ομάδας: «Βλέπουμε ότι η ομάδα πάει καλά, βρίσκει τα πατήματά της. Θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος για να γίνει ακόμη καλύτερη, γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μέρα με τη μέρα δουλεύουμε σκληρά με τον προπονητή μας για να το καταφέρουμε».