Αθανασίου στους «Galacticos»: «Τι ισχύει με το μέλλον του Κόντη στον Παναθηναϊκό»

Ο Νίκος Αθανασίου αναλύει στους «Galacticos» τα δεδομένα για μία πιθανή παραμονή του Χρήστου Κόντη.

Μετά την χθεσινή εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη με 4-1, η κουβέντα για μία πιθανή παραμονή του Χρήστου Κόντη έχει... ανάψει για τα καλά. Ο Νίκος Αθανασίου ανέλυσε στους «Galacticos» όλα τα δεδομένα αναφορικά με την παραμονή του ξεκαθαρίζοντας πως ο μόνος τρόπος να μείνει στην ομάδα είναι ως πρώτος, αφού ο ίδιος δεν θέλει να εργαστεί ως βοηθός.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εξήγησε πως αν ο Έλληνας τεχνικός πάρει όλα τα ματς μέχρι την διακοπή, δηλαδή εκείνα κόντρα σε Παναιτωλικό εκτός (28/09), Γκόου Αχέντ Ινγκλς εντός (02/10) και Ατρόμητο εντός (05/10) θα καταφέρει να αυξήσει τις πιθανότητές του για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

Προφανώς υπάρχει το εν εξελίξει θέμα με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει και περιμένει να λυθεί η συνεργασία του με την εθνική Ουκρανίας και γι' αυτό, αν γίνει τούτο που προαναφέραμε, τότε οι «πράσινοι» θα κληθούν να πάρουν μία σημαντική απόφαση ανάμεσα στους δύο.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που το «τριφύλλι» αποφασίσει να κρατήσει τον Έλληνα τεχνικό θα πρέπει τα κριτήρια να είναι καθαρά ποδοσφαιρικά και να είναι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και να καταλάβει πως ένα τέτοιο πρότζεκτ θα χρειαστεί στήριξη από τον οργανισμό.