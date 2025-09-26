Η εξήγηση για τις αλλαγές με τους μπακ που έκανε ο Χρήστος Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε να τελειώσει το παιχνίδι με τέσσερις μπακ στις δύο πλευρές και είχε συγκεκριμένο λόγο γι' αυτό.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη στην Βέρνη κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» εντυπωσίασαν με την κυνικότητα που επέδειξαν στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους, όπου και σημείωσαν τρία τέρματα σε 19 λεπτά. Η συνέχειά στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλή, αφού δέχθηκαν αρκετές τελικές και παρουσίασαν προβλήματα συγκέντρωσης, ωστόσο στο δεύτερο ανέβασαν και πάλι την απόδοσή τους, ισορρόπησαν το παιχνίδι και πήραν τελικά το αποτέλεσμα χωρίς να κινδυνεύσουν ιδιαίτερα κι έχοντας ευκαιρίες για να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους.

Σημαντικό ρόλο στην εικόνα του δευτέρου μέρους έπαιξαν και οι αλλαγές του Χρήστου Κόντη, ο οποίος έκανε κάτι ασυνήθιστο προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του και να κλειδώσει το παιχνίδι, αφού στην ουσία το «τριφύλλι» τελείωσε τον αγώνα έχοντας τέσσερις ακραίους αμυντικούς στην σύνθεσή του.

Οι λόγοι που οδήγησαν τον Κόντη να παίξει με μπακ στις θέσεις των εξτρέμ

Ο Έλληνας τεχνικός στο πρώτο... κύμα των αλλαγών του στο 70ο έβαλε τον Κυριακόπουλο στην θέση του Ζαρουρί, τον πέρασε σε θέση πίσω αριστερά κι έβαλε μπροστά του τον Μλαντένοβιτς, που ήταν λιγότερο φρέσκος.

Επτά λεπτά αργότερα εκείνος απέσυρε και τον Τετέ περνώντας στην θέση κι εκείνου έναν μπακ, τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έπαιξε σε θέση εξτρέμ για το υπόλοιπο του αγώνα μπροστά από τον Γιάννη Κώτσιρα. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να έχει τέσσερα ακραία μπακ στις τέσσερις θέσεις των πτερυγών του.

Βασικός σκοπός του σχεδίου αυτού του Έλληνα τεχνικού ήταν να διαφυλάξει το αποτέλεσμα τόσο για να κερδίσει τον χθεσινό αγώνα όσο και για την συνέχεια, αφού μην ξεχνάμε πως πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας στην βαθμολογία είναι η διαφορά των γκολ, στην οποία οι «πράσινοι» είναι αυτή τη στιγμή στο +3 μόνο από τον αγώνα κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.

Ο Χρήστος Κόντης διέκρινε πως υπήρχαν κάποια προβλήματα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας στις δύο πτέρυγες, ειδικά από την αριστερή πλευρά, όπου ο δεξιός μπακ των Ελβετών, Τζάνκο έκανε εξαιρετική εμφάνιση και δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα.

Από την στιγμή ο Έλληνας κόουτς δεν είχε στην διάθεσή του τον Πελίστρι λόγω τραυματισμού, ο οποίος διακρίνεται για το πόσο καλός είναι τακτικά και τις βοήθειες που δίνει στον μπακ της πλευράς του και ο Μαντσίνι είναι εκτός λίστας, η μόνη επιλογή που είχε στα εξτρέμ ήταν ο Τζούρισιτς, ο οποίος όμως δεν διακρίνεται για την συνεισφορά του στο αμυντικό κομμάτι.

Από την στιγμή που πρωταρχικός ρόλος των παικτών που θα έβαζε εκεί ήταν η άμυνα, θέλησε να πάει με τους ποδοσφαιριστές εκείνους που είναι πιο δυνατοί στον τομέα αυτό. Και η εικόνα του ματς τον δικαίωσε, παρ' ότι υπήρχαν κάποιες στιγμές που μπροστά το «τριφύλλι» θα μπορούσε να έχει πετύχει κάτι καλύτερο αν είχε παίκτες που είναι φύσει πλάγιοι επιθετικοί, όμως η φάση με τον Μλαντένοβιτς που ενώ είναι μόνος στα όρια της περιοχής στα αριστερά, αντί να γυρίσει και να σουτάρει ή να μπει προς τα μέσα, έπαιξε το 1-2 με τον κλεισμένο Κυριακόπουλο.

Όμως κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις με κάθε επιλογή που κάνεις και τον σκοπό του ο Χρήστος Κόντης τον πέτυχε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις αλλαγές του, παρ' ότι σε πολλούς μπορεί να ξένισαν οι επιλογές του.