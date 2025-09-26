Ο Μάρκο Νίκολιτς δείχνει ότι εμπιστεύεται το σύνολο του ρόστερ του, πραγματοποιώντας μια έξυπνη διαχείριση και κάνοντας το κατάλληλο rotation μεταξύ των συνεχόμενων ματς της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου δίνει συνεχόμενες αναμετρήσεις σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ την άλλη βδομάδα ξεκινάει τις υποχρεώσεις της και στη League Phase του Conference League. Από το παιχνίδι πρωταθλήματος στη Λιβαδειά μέχρι αυτό που θα έρθει πριν τη διακοπή του Οκτωβρίου κόντρα στην Κηφισιά, η Ένωση θα έχει δώσει επτά παιχνίδια, εκ των οποίων τα πέντε μακριά από την έδρα της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν προετοιμασμένος για αυτά τα σερί παιχνίδια και είχε διαμορφώσει στο μυαλό του από πριν τον τρόπο με τον οποίο θα πορευόταν ανοίγοντας το rotation. Ήταν κάτι που έκανε πράξη καθώς όπως είχε πει, εμπιστεύεται το σύνολο του ρόστερ του. Με εξαίρεση τον Γιόνσον, τον οποίο είναι πασιφανές ότι δεν υπολογίζει από τη στιγμή που δεν του δίνει καθόλου χρόνο συμμετοχής, και τους τραυματίες αυτό το διάστημα Γκατσίνοβιτς (ο οποίος πλέον επιστρέφει) και Περέιρα, ο Νίκολιτς σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια χρησιμοποίησε όλες τις υπόλοιπες μονάδες του.

Ο Νίκολιτς χρησιμοποίησε συνολικά 24 παίκτες σε τέσσερα παιχνίδια

Είτε ως βασικοί είτε ως αλλαγή έπαιξαν συνολικά 24 ποδοσφαιριστές σε τέσσερις αναμετρήσεις και συγκεκριμένα οι: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ελίασον, Μάνταλος, Γιόβιτς, Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζίνι, Μπρινιόλι, Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πιερό, Ζοάο Μάριο και Κοσίδης.

Μάλιστα ο Νίκολιτς δεν δίστασε στα παιχνίδια του Κυπέλλου να προχωρήσει και σε πολλές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα προκειμένου να φρεσκάρει τις πιο βασικές του επιλογές, αλλά και να δώσει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που ναι μεν είναι στο βασικό rotation, αλλά δεν αποτελούν τις λεγόμενες «κολώνες». Για παράδειγμα μετά το διπλό επί του Λεβαδειακού, ο Νίκολιτς είχε προχωρήσει σε ολικό λίφτινγκ στην ενδεκάδα του, κάνοντας έντεκα αλλαγές στο αρχικό του σχήμα για το παιχνίδι στο Αιγάλεω.

Μόνο ο Κοϊτά διατηρήθηκε βασικός στο εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ Novibet που ακολούθησε, με τον Νίκολιτς να επαναφέρει τους δέκα από τους έντεκα που είχαν ξεκινήσει στη Λιβαδειά, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena ο Σέρβος τεχνικός έκανε εννιά αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα της Λάρισας, διατηρώντας μόνο τους Μουκουντί και Ελίασον στο αρχικό σχήμα.

Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης μπήκαν στην αγωνιστική εξίσωση

Συν τοις άλλοις κατά τη διάρκεια αυτών των αναμετρήσεων ο Νίκολιτς κατάφερε να ενσωματώσει στην ομάδα όλο και περισσότερο τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ, τους Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο. Αμφότεροι έδειξαν γρήγορα υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και πλέον είναι έτοιμοι να «χτυπήσουν» την πόρτα της ενδεκάδας ακόμα και σε ματς πρωταθλήματος.

Παράλληλα το ίδιο συνέβη και με τον Καλοσκάμη, ο οποίος έδειξε στοιχεία του πλούσιου ταλέντου του και τον λόγο που τον πιστεύει τόσο πολύ ο Νίκολιτς, ο Πιερό πήρε τα πάνω του βρίσκοντας δίχτυα, ενώ και ο Γιόβιτς ασχέτως αν δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στο σκοράρισμα, πήρε απαραίτητο χρόνο συμμετοχής που μπορεί να τον βοηθήσει να πάρει μπρος και στα γκολ σύντομα. Ο Νίκολιτς είχε βέβαια και απώλειες καθώς ο Ζίνι έφυγε με μυϊκό πρόβλημα από τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του Αιγάλεω με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα.