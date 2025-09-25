Παναθηναϊκός Νο 117: Καλείται να συνεχίσει από εκεί που το άφησε πέρυσι!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα νούμερα της ευρωπαϊκής καμπάνιας του Παναθηναϊκού: ο απολογισμός του σε φάση ομίλων ή league phase στην ευρωπαϊκή του ιστορία, τα όρια για την εφετινή του πρόκριση στο Europa League, η μεγάλη άνοδος του στο uefa ranking που πρέπει να συνεχιστεί και τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα της φετινής του συμμετοχής

Παρά την ευρωπαϊκή του οπισθοχώρηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα σε συμμετοχές σε group/league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης με 116 αγώνες πίσω από τους 163 του Ολυμπιακού και έγινε πέρυσι η πρώτη ελληνική ομάδα, που έχει συμμετάσχει σε κάθε φάση ομίλων, που έχει δημιουργηθεί από την UEFA!

Στο πειραματικό group stage πριν από την καθιέρωση του Champions League, στο… κανονικό Champions League, στη διπλή φάση ομίλων του Champions League που είχε εφαρμοστεί για μία τριετία, στο παλιό UEFA cup με τον όμιλο των πέντε ομάδων, στο Europa League και πέρσι στο Conference League. Mε τη φετινή συμμετοχή της η ΑΕΚ θα γίνει η δεύτερη ελληνική ομάδα με συμμετοχή σε group/league phase και στα τρία ευρωπαϊκά Κύπελλα.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει απόψε τον 117 ο αγώνα του σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης στη 19 η συμμετοχή του με μέχρι σήμερα απολογισμό 32 νίκες, 28 ισοπαλίες, 54 ήττες και γκολ 115-161. Από αυτές τις 18 συμμετοχές πάνω από τις μισές (δέκα) είναι για το Champions League, oι επτά στο πλαίσιο του UEFA Cup/Εuropa League και η περσινή πρώτη του συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Πέρσι μάλιστα με τη συμμετοχή του στους 16 της διοργάνωσης σταμάτησε την αρνητική παράδοση, που είχε δημιουργήσει με μία μόνο πρόκριση από τη φάση των ομίλων στις πέντε τελευταίες του συμμετοχές, που ήταν όλες για το Europa League! Άλλωστε στο συνολικό του απολογισμό ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να προχωρήσει, μετά τη φάση των ομίλων, στις δέκα από τις δεκαοχτώ συμμετοχές του.

Παραμένει η ελληνική ομάδα με τις περισσότερες πρώτες θέσεις σε όμιλο (τέσσερις, οι τρεις εκ των οποίων σε όμιλο του Champions League), ενώ έχει ακόμα τρεις δεύτερες θέσεις, τρεις τρίτες και επτά φορές τερμάτισε τελευταίος. Πέρυσι ήταν 13 ος στις 36 ομάδες της League Phase του Conference League στο οποίο αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Τα όρια της πρόκρισης

Οι δέκα βαθμοί που κατέκτησε πέρυσι ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του συμμετοχή σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα σε έξι αγώνες στο Conference και το +2 goal average πιθανότατα θα του είναι αρκετό και για την εφετινή του ευρωπαϊκή συνέχεια σε επίπεδο Europa League με ό,τι βεβαίως αυτό συνεπάγεται σε διαφορά ανταγωνιστικότητας…

Σύμφωνα με τις περσινές μαθηματικές προσομοιώσεις της UEFA οι 7,6 βαθμοί στους οχτώ αγώνες θα αρκούσαν για την πρόκριση μέσω της τελευταίας 24ης θέσης, αλλά η πράξη έδειξε ότι το όριο της πρόκρισης ανέβηκε στους δέκα βαθμούς.

Ούτε όμως οι δέκα πόντοι εξασφάλισαν μαθηματικά την πρόκριση, αφού με τόσους αποκλείστηκε η Μπράγκα και η Ελφσμποργκ, ενώ αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε λόγω του +2 που είχε στη διαφορά τερμάτων του (12-10)!

Αντίθετα έπεσε το όριο για το top-8 της βαθμολογίας που προσδιοριζόταν στους 17,1 βαθμούς και τελικά οι 14 πόντοι ήταν αρκετοί στη Ρέιντζερς με +6 στο goal average να τερματίσει όγδοη και να προκριθεί απευθείας στους 16 αποφεύγοντας τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο.

O Oλυμπιακός τερμάτισε επίσης στο top-8 με τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και την ήττα στην πρεμιέρα από τη Λιόν. Δεν έκανε το απόλυτο με τέσσερις νίκες στο Καραϊσκάκη, αλλά χρειάστηκε το πολύ σημαντικό διπλό στο Πόρτο για να τις συμπληρώσει…

H μάχη του συντελεστή

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φάση διόρθωσης και επιστροφής στις… εργαστηριακές ρυθμίσεις ως προς τη θέση του στο UEFA ranking. Η ομάδα που το 2005 βρέθηκε στην υψηλότερη θέση στην ευρωπαϊκή βαθμολογία στην οποία έχει βρεθεί ποτέ ελληνική ομάδα και ήταν η 18 η , δεκαοχτώ χρόνια αργότερα το 2023 οπισθοχώρησε στην μάλλον ατιμωτική για τα δεδομένα του 251 η θέση στο ranking, λόγω βεβαίως της αγωνιστικής του εξαφάνισης από το ευρωπαϊκό προσκήνιο!

Από τότε μέχρι και σήμερα κατάφερε να βελτιώσει την ευρωπαϊκή του κατάταξη κατά 161 θέσεις, κυρίως λόγω της περσινής συμμετοχής του στο Conference, που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο αποδοτική!

Τερμάτισε την περσινή σεζόν στην 111 η θέση και σήμερα βρίσκεται στην 90 η , επιστρέφοντας στο top-100, μετά από επτά ολόκληρα χρόνια, ενώ έχει ήδη συμπληρώσει δεκατρία χρόνια μακριά από το top-50 που κάποτε ήταν το αυτονόητο για εκείνον.

Από εδώ και πέρα βεβαίως είναι υποχρέωση του Παναθηναϊκού να ανεβαίνει συνεχώς με δεδομένο ότι θα βγάζει κάθε χρόνο χαμηλές χρονιές από την 5ετία του. Για να γίνει αντιληπτό η τωρινή του βαθμολογία θα του ήταν αρκετή, αν ολοκληρωνόταν σήμερα η ευρωπαϊκή σεζόν, για να ανέβαινε στην 80 η θέση την επόμενη σεζόν, αφού εκείνος θα έβγαζε μηδενική χρονιά (2021-22) από τον συντελεστή του.

Σημειώνεται ότι με το νέο φορμάτ το καλύτερο πλασάρισμα στο UEFA ranking πέραν από… καλές κληρώσεις εξαργυρώνεται και σε χρήματα με το καλύτερο πλασάρισμα για τα δυο value pillars διανομής του market pool, αλλά και αποφυγή προκριματικής διαδικασίας σε πολλές περιπτώσεις…

Ο Παναθηναϊκός διόρθωσε κατά πολύ τα πράγματα με την περσινή του συμμετοχή στο Conference League, αλλά χρειάζεται ακόμα δουλειά για να φτάσει στα δικά του στάνταρ!

Από πλευράς συντελεστή θα έχει φυσικά 2,000 βαθμούς για κάθε του νίκη αρχής γενομένης από απόψε και 1,000 για κάθε ισοπαλία, αλλά και έξτρα βαθμολογικό μπόνους ανάλογα με τη θέση τερματισμού του στην τελική βαθμολογία.

Aν για παράδειγμα τερματίσει πρώτος στη League Phase του Europa θα εισπράξει στον συντελεστή του έξτρα 6,000 βαθμούς, δεύτερος… 5,750, τρίτος 5,500 κοκ μέχρι τους έξτρα 0,250 αν είναι 24ος. Η περσινή του 13 η θέση στο Conference του είχε αποφέρει έξτρα 1,500 βαθμούς, αν την επαναλάβει εφέτος στο Europa οι βαθμοί αυτοί θα είναι 3,000, που ισοδυναμούν με μία έξτρα νίκη και ισοπαλία! Κάτω από τις θέσεις πρόκρισης σε Europa και Conference League δεν υπάρχει μπόνους συντελεστή.

Τυχόν πρόκριση στους 16 του Europa θα του αποφέρει έξτρα 1,000 πόντους, ενώ πέρυσι στο Conference ήταν το μισό, όπως και κάθε άλλη πρόκριση στη συνέχεια. Δεν υπάρχει μπόνους για τη συμμετοχή στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ. Εκεί που τα αποτελέσματα των δύο αγώνων μετρούν μόνο για τον συντελεστή της χώρας και όχι για τον συλλογικό συντελεστή.

Οι… ταμειακές προσδοκίες!

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την εφετινή του ευρωπαϊκή εκστρατεία έχοντας εξασφαλισμένο στο ταμείο του το ποσό των 7 εκατ. ευρώ! Χρήματα που θα μπουν στον λογαριασμό του, ακόμα κι αν κάνει οχτώ ήττες στη League Phase και τερματίσει 36ος στη βαθμολογία!

Αυτά τα χρήματα αναλύονται ως εξής:

-350.000 ευρώ εισέπραξε από τη συμμετοχή του στα προκριματικά

-4.131.000 ευρώ είναι το μπόνους συμμετοχής στη League Phase, που διανέμεται σε όλες τις ομάδες

-1.950.000 ευρώ είναι το μερίδιό του από το πρώτο κομμάτι του value pillar, που έχει να κάνει με τον συνδυασμό του ελληνικού τηλεοπτικού συμβολαίου και τον πενταετή του συντελεστή

-320.000 ευρώ από το δεύτερο κομμάτι του value pillar, που έχει να κάνει με τον 10ετή συντελεστή των 36 ομάδων

-75.000 ευρώ είναι το μπόνους, που εισπράττει η 36η ομάδα της βαθμολογίας.

Η διαφορά του στα εξασφαλισμένα χρήματα με την έτερη ελληνική ομάδα στο Europa League, τον ΠΑΟΚ, είναι μεγάλη πολύ απλά γιατί στον συντελεστή 5ετίας ο ΠΑΟΚ είναι η 14 η ομάδα στην κατάταξη των 36, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 31 ος πάνω από Μάλμε, Γκο Αχέντ, Ουτρέχτη, Γκενκ και Μπραν, ενώ στον 10ετή συντελεστή ο ΠΑΟΚ είναι η 15 η ομάδα της διοργάνωσης και ο Παναθηναϊκός μόλις 33 ος ξεπερνώντας στα αντίστοιχα μερίδια την Γκο Αχέντ, την Ουτρέχτη και την Μπραν.

Δείχνει και αυτό πόσο σημαντικό είναι για τον Παναθηναϊκό και από οικονομικής άποψης με τα δεδομένα του νέου φορμάτ να βελτιώσει περαιτέρω τον ευρωπαϊκό του συντελεστή!

Ποια είναι τα επιπλέον έσοδα τα οποία μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός από τα οχτώ παιχνίδια του στο Europa League; Αρχής γενομένης από απόψε 450.000 ευρώ για κάθε νίκη και 150.000 ευρώ για την κάθε ισοπαλία, πιο πολλά χρήματα σε σχέση με τις περσινές του νίκες στο Conference.

Από εκεί και πέρα ένα έξτρα μερίδιο 75.000 ευρώ για κάθε θέση στην οποία θα τερματίσει πάνω από την… τελευταία! 150.000 ευρώ αν τερματίσει 35ος, 225.000 ευρώ αν τερματίσει 34ος, 900.000 ευρώ αν προκριθεί ως 24ος, 1.725.000 ευρώ αν τερματίσει στην 13 η θέση, όπως πέρυσι στο Conference, που του είχε αποδώσει μόλις 644.000 ευρώ λόγω της διαφοράς των οικονομικών δεδομένων ανάμεσα στις δυο διοργανώσεις.

Αν τερματίσει στο top-8, όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός, εκτός από την απευθείας πρόκριση στους 16, θα εισπράξει έξτρα 2.350.000 ευρώ!

Αν τερματίσει στις θέσεις 9 έως 16 θα εισπράξει 300.000 ευρώ μπόνους συν 300.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο συν 1.750.000 ευρώ, αν καταφέρει να προκριθεί στους 16!

Και από εκεί και πέρα κάθε πρόκριση εξαργυρώνεται ως εξής:

-Εξτρα 2,5 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους οχτώ

-4,2 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους τέσσερις

-7 εκατ. ευρώ για πρόκριση στον τελικό

-6 εκατ. ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου και 4 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή στον τελικό του Σούπερ Καπ…