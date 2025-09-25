Ο Μάριος Ηλιόπουλος, εμφανίστηκε στο κανάλι του Βασίλη Σαρημπαλίδη στο YouTube, όπου κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο «κόντρας» με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Στο περιθώριο της ανάβασης Πορταριάς, που διεξήχθη στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Formula Saloon, ο Μάριος Ηλιόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στο κανάλι του Βασίλη Σαρημπαλίδη στο YouTube.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, ξεχώρισε η ερώτηση για το αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε κόντρα ανάμεσα στον ίδιο και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο δημοσιογράφος υπενθύμισε ότι πέρυσι ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ είχε αφήσει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πέρυσι είχες πει ότι υπάρχει πιθανότητα να δούμε κοντρίτσα με DPG. Και ο κόσμος το ζητάει, θέλει να δει μια τέτοια μονομαχία».

Η απάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου ήταν η εξής: «Άσ’ το τώρα αυτό. Άλλο οι αγώνες και άλλο στην άσφαλτο», σχολίασε αρχικά, για να κλείσει τη φράση του με το χαρακτηριστικό «ο νοών νοείτω».