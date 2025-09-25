Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους διαιτητές που ορίστηκαν για τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το Σάββατο (28/9) στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό πρώτος διαιτητής θα είναι ο Κατσικογιάννης (VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης), ενώ στο Άρης–Πανσερραϊκός ορίστηκε ο Ευαγγέλου (VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας).

Την Κυριακή (28/9), το ΑΕΚ–Βόλος θα σφυρίξει ο Φωτιάς (VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου), στο ΟΦΗ–Κηφισιά θα βρεθεί ο Παπαδόπουλος (VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος), στο Αστέρας Aktor–ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης (VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου) και το Παναιτωλικός–Παναθηναϊκός θα διευθύνει ο Τσακαλίδης (VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου).

Τέλος, τη Δευτέρα (29/9), το Ατρόμητος–ΑΕΛ Novibet θα έχει πρώτο διαιτητή τον Ματσούκα (VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλος).





Αναλυτικά οι ορισμοί

Σάββατο 27/9

18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Κατσικογιάννης (Κολλιάκος, Κόλλιας, 4ος Μόσχου, VAR Ζαμπαλάς, Βεργέτης)

20:30 Άρης-Πανσερραϊκός: Ευαγγέλου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Αντωνίου, VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας)

Κυριακή 28/9

17:00 ΑΕΚ-Βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου)

19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Βαλιώτης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος)

20:30 Αστέρας-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου)

21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Στεφανής, 4ος Κουκουλάς, VAR: Ζαμαλάς, Μυλοπούλου)

Δευτέρα 29/9

18:00 Ατρόμητος- ΑΕΛ Novibet: Ματσούκας (Οικονόμου, Μωυσιάδης, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλος)