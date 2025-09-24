Παναθηναϊκός: Οριστικά στο ΟΑΚΑ όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια!
Τέλος στο σίριαλ για την έδρα του στη league phase του Europa League έβαλε ο Παναθηναϊκός.
Οι «πράσινοι» μετά από επαφές με την διοίκηση του ΟΑΚΑ και την UEFA, οριστικά θα αγωνιστούν στο στάδιο της Καλογρέζας απέναντι σε Go Ahead Eagles, Ρόμα, Στούρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι φίλοι των «πρασίνων» θα μπορούν να δώσουν το παρών σε ένα γήπεδο με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με εκείνο της Λεωφόρου, παρά το γεγονός πως αυτό θα είναι διαθέσιμο κατά το ήμισυ.
Το κομμάτι απέναντι από τους πάγκους, θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών.
Aναλυτικά το πρόγραμμα:
2 Οκτωβρίου 2025 19:45: Γκόου Άχεντ Ιγκλς
27 Νοεμβρίου 2025 22:00: Στουρμ Γκρατς
11 Δεκεμβρίου 2025 22:00: Πλζεν
29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Ρόμα
