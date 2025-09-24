Τσάβες στο Gazzetta: «Το Αγρίνιο έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, περιμένω να αρχίσουν οι συζητήσεις για να μείνω»

Ο εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων του πρωταθλήματος, Λούκας Τσάβες, μίλησε στο Gazzetta στο πλαίσιο της γιορτής του ΠΣΑΠΠ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα ερχόμενα ματς με ΑΕΚ - Παναθηναϊκό και στο μέλλον του στον Παναιτωλικό.

Ο Παναιτωλικός είχε διπλή εκπροσώπηση στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Ο νεαρός εξτρέμ Λάμπρος Σμυρλής βραβεύτηκε για τη φοβερή χρονιά που έκανε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β' στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, ενώ ο Λούκας Τσάβες ήταν στην τριάδα των κορυφαίων τερματοφυλάκων της Stoiximan Super League, με τη διάκριση να καταλήγει στον διεθνή κίπερ του Ολυμπιακού, Κωσταντή Τζολάκη.

Δεν χωράει αμφιβολία πως αυτόν τον 1,5 χρόνο που αγωνίζεται στα μέρη μας με τον Τίτορμο στο στήθος ο Αργεντινός πορτιέρε είναι από τους καλύτερους «άσους» του πρωταθλήματος μας και φυσικά από τους πρωταγωνιστές των Καναρινιών. Αξιοσημείωτο πως την περασμένη σεζόν βγήκε πρώτος στο επίσημο παιχνίδι Fantasy της Λίγκας, καθώς συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς και γι' αυτό βραβεύτηκε στην κλήρωση τηςStoiximan Super League της σεζόν 2025-26.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας έχει αναδειχθεί σε ηγέτης του Παναιτωλικού και πλέον μετά την αποχώρηση των Μπακάκη - Λιάβα, φέρει το «βάρος» της ευθύνης του πρώτου αρχηγού. Ο ύψους 1.82μ. κίπερ έχει βάλει... φαρδιά πλατιά την «υπογράφη» του στους 4 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει η ομάδα του Γιάννη Πετράκη, καθώς στη νίκη επί του Άρη και στην ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ έκανε αθροιστικά 15 επεμβάσεις και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Ο Λούκας Τσάβες στο πλαίσιο της γιορτής του ποδοσφαιριστή μίλησε στο Gazzetta και μεταξύ άλλων στάθηκε στα ερχόμενα ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (24/9, 19:00) για το Κύπελλο και με τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο (28/9, 21:00) για το πρωτάθλημα.

Φυσικά ο Αργεντινός τερματοφύλακας αναφέρθηκε και στο μέλλον του, καθώς ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ τόνισε πως το Αγρίνιο έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, καθώς είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκε η κόρη του, η οποία φυσικά τον... συνόδεψε μαζί με τη σύζυγο του στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ.

«Σημαίνει πολλά για μένα η αναγνώριση από τον κόσμο και τους συναδέλφους μου»

Λούκας πόσο σημαντικό είναι για σένα η αναγνώριση από τους συναδέλφους σου, με το να είσαι μέσα στους τρεις κορυφαίους τερματοφύλακες της σεζόν;

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρέθηκα στη Γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Μπορεί να μην πήρα το βραβείο αλλά είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου που με ψήφισαν. Πραγματικά για μένα είναι πολύ σημαντική μέρα που βρίσκομαι εδώ».

Την προηγούμενη σεζόν έκανες εξαιρετική χρονιά, βγήκες πρώτος στο παιχνίδι Fantasy της Stoiximan Super League και ήδη έχεις κάνει δυο top-class παιχνίδια, κόντρα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Τι άλλο να περιμένουμε από εσένα;

«Ήταν πολύ τιμητική για μένα η διάκριση στο Fantasy. Σημαίνει πολλά η αναγνώριση του κόσμου. Φέτος έχουμε ξεκινήσει καλά. Ευτυχώς βοήθησα όσο μπορούσα την ομάδα μου για να πάρουμε σημαντικά αποτελέσματα κόντρα σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό που ψάχνεις είναι η συνεχής βελτίωση, να γίνεσαι όλο και καλύτερος και να βοηθάς περισσότερο την ομάδα».

«Χρωστάμε καλύτερες εμφανίσεις με ομάδες του ίδιου βεληνεκούς»

Kόντρα στον ΠΑΟΚ σε μια φάση έφτασες μέχρι τη γραμμή του πλαγίου να παίζεις ως... μπακ! Πόσο εύκολο είναι για έναν τερματοφύλακα να παίζει τόσο μακριά από την εστία του;

«Το έφερε έτσι η φάση αλλά είναι και ο τρόπος παιχνιδιού μας. Με χαροποιεί που μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να μένει πιο μπροστά στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα εφόσον βοηθάει αυτή η διαδικασία να αποφεύγουμε κινδύνους για την εστία μας είναι καλό για την ομάδα».

Μέχρι στιγμής ο Παναιτωλικός έχει πάρει αποτελέσματα από ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ κι ο Άρης αλλά έχει δυο ήττες στην έδρα του από αντιπάλους ίδιας «ταχύτητας», όπως ο Ατρόμητος κι ο Βόλος. Τι λείπει από την ομάδα σε αυτά τα ματς;

«Xρωστάμε καλύτερες εμφανίσεις με ομάδες του ίδιου βεληνεκούς με εμάς. Πρέπει να βελτιωθούμε ως ομάδα και να είμαστε πιο συνεπής, ώστε να τα αντιμετωπίζουμε όπως αυτά με τις μεγάλες ομάδες, για να συγκεντρώσουμε περισσότερους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια».

«Έχουμε χρέος στους φιλάθλους μας να πάρουμε τη νίκη με τον Παναθηναϊκό»

Την τρέχουσα εβδομάδα ο Παναιτωλικός έχει δυο πολύ δύσκολα παιχνίδια, με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Κύπελλο και με τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα. Ποιο είναι το μήνυμα σου για αυτά τα παιχνίδια;

«Κοιτάμε πρώτα το ματς με την ΑΕΚ για το Κύπελλο, καθώς θέλουμε να πάρουμε κάτι καλό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. Μετά θα δούμε το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Θα παίξουμε ως γηπεδούχοι μπροστά στον κόσμο μας και έχουμε χρέος απέναντι στους φιλάθλους μας να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη, για να ανέβουμε περισσότερο στη βαθμολογία».

«Είμαι ευχαριστημένος στο Αγρίνιο και τον Παναιτωλικό»

Πως αισθάνεσαι όντας στο Αγρίνιο και στον Παναιτωλικό εδώ και περίπου 1,5 χρόνο;

«Είμαι ευχαριστημένος τόσο με το Αγρίνιο, όσο και με το σύλλογο. Μεταξύ άλλων και πιο σημαντικό το γεγονός πως η κόρη μου γεννήθηκε στο Αγρίνιο, οπότε η πόλη και η ομάδα έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Θα είσαι κάτοικος Αγρινίου και μετά τον Δεκέμβριο του 2025;

«Το συμβόλαιο μου τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Περιμένω τότε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για να μείνω. Αυτό που ξέρω είναι πως σήμερα είμαι ευχαριστημένος εδώ. Για το μέλλον θα δούμε».