Η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, που συστάθηκε από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, παρέδωσε στη διοίκηση του Ερασιτέχνη το μνημόνιο που αφορά τα επόμενα βήματα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Ήταν 1 Σεπτεμβρίου όταν ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως ορίσθηκε η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, με αντικείμενο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με το νέο γήπεδο της Τούμπας.

Μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων η τεχνοκρατική επιτροπή, όπως αναφέρει η Voria.gr, παρέδωσε στη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ το μνημόνιο και αναμένεται σήμερα ή αύριο να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβουν αναλυτική γνώση των λεπτομερειών του μνημονίου όλα τα μέλη του Συμβουλίου.

Παράλληλα, θα τεθούν επί τάπητος οι πιθανές επόμενες ενέργειες που θα καθορίσουν την πορεία του ζητήματος, το οποίο παραμένει από τα πλέον κομβικά για το μέλλον του ασπρόμαυρου οργανισμού.

Επισήμως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει ενημερωθεί για την συγκεκριμένη εξέλιξη, εξάλλου από την πλευρά της έχει παραδώσει στον Ερασιτέχνη ένα συγκεκριμένο μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα, αυτό που μένει να φανεί είναι αν τα όσα έχουν συμπεριληφθεί στο εν λόγω μνημονίου θα λειτουργήσουν ως γέφυρα αποκατάστασης των σχέσεων ΑΣ – ΠΑΕ, που δεν είναι και οι καλύτερες μετά την τελευταία συνέντευξη Τύπου της διοίκησης του Ερασιτέχνη.

Η επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη με επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση: τον Κωνσταντίνο Κατάκαλο, αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντή του Ε.Π.Α.Υ.Κ., τον Κωνσταντίνο Κορνιλάκη, εταίρο της νομικής εταιρείας «Κ2Α LAW FIRM», καθώς και τον Νικόλαο Κωνσταντινίδη, πολιτικό μηχανικό, τεχνικό σύμβουλο και ιδρυτή του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ».