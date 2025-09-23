Ολυμπιακός: «Φεύγουν» τα εισιτήρια για το ματς με το Λεβαδειακό
Όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός έχουν απομείνει 4.500 εισιτήρια για τον αγώνα με το Λεβαδειακό στο Φάληρο.
Ο Ολυμπιακός οδεύει σε ακόμα ένα Sold Out! Τέσσερις ημέρες πριν από τον αγώνα του Σαββάτου (27/9, 18:00) με τον Λεβαδειακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχουν μείνει διαθέσιμα μόλις 4.500 εισιτήρια.
Υπενθυμίζεται ότι η διάθεσή τους γίνεται μέσω Internet, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
