Όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός έχουν απομείνει 4.500 εισιτήρια για τον αγώνα με το Λεβαδειακό στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός οδεύει σε ακόμα ένα Sold Out! Τέσσερις ημέρες πριν από τον αγώνα του Σαββάτου (27/9, 18:00) με τον Λεβαδειακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχουν μείνει διαθέσιμα μόλις 4.500 εισιτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεσή τους γίνεται μέσω Internet, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός.