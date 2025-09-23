Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ θα μεταβεί στο Κίεβο για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την Εθνική, αν και οι συμπατριώτες του μιλούν για παραμονή μέχρι και τον Νοέμβριο.

Όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, με τον Μαρκ Φαν Μπόμελ να ακολουθεί στην αξιολόγηση των ανθρώπων του Τριφυλλιού. Σύμφωνα με το Gazzetta, o 51χρονος κόουτς αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα για το Κίεβο, ώστε να έχει απευθείας επαφές σε πολύ υψηλό επίπεδο για να βρεθεί η λύση και να μπορέσει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, η ιστοσελίδα Sport.ua τονίζει πως ο Σεργκέι Ρέμπροφ θα παραμείνει προπονητής της εθνικής ομάδας τουλάχιστον έως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν το σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, όμως υποστηρίζουν πως οι Πράσινοι έχουν πάρει το μήνυμα πως ο έμπειρος τεχνικός δεν αποχωρεί προς το παρόν. Η ιστοσελίδα αναφέρει πως: «Ο Ρεμπρόφ ονειρεύεται να οδηγήσει την Ουκρανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι πλήρως αφοσιωμένος σε αυτόν τον στόχο. Οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού, προς το παρόν, δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα». Μετά από δύο αγωνιστικές στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, η εθνική Ουκρανίας έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό, ενώ απομένουν τα ματς με Ισλανδία (10/10), Αζερμπαϊτζάν (13/10), Γαλλία (13/11), Ισλανδία (16/11).