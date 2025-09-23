Κυκλοφορεί το βιβλίο «Κιτρινόμαυρη φανέλα - Η ιστορία της φανέλας της ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ αποκτά πλέον το δικό της βιβλίο-αναφορά για την ποδοσφαιρική της εμφάνιση.

Το έργο του Γεράσιμου Γασπαρινάτου, «Κιτρινόμαυρη φανέλα – Η ιστορία της φανέλας της ΑΕΚ», εκδόσεις One Team Publishing παρουσιάζει σε 240 σελίδες όλες τις εμφανίσεις που φόρεσε η ομάδα από την ίδρυσή της το 1924 μέχρι και σήμερα.

Το βιβλίο προλογίζει ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής του συλλόγου Στέλιος Μανωλάς, ενώ η εικονογράφηση έχει γίνει από τον Στρατή Μενίδη. Πρόκειται για μια μοναδική καταγραφή, γεμάτη ιστορικές στιγμές, σπάνιες λεπτομέρειες και πλούσιο υλικό, που αναδεικνύει τη διαχρονική πορεία της φανέλας με τον Δικέφαλο Αετό.

Η τιμή του βιβλίου είναι 20 ευρώ και θα διατίθεται από όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία καθώς και από τη Βυζαντινή Γωνιά.

Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 18:00, στο ανοικτό θέατρο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ελληνισμού της Διασποράς (Δεκελείας 152, δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ).

Το βιβλίο παρουσιάζουν ο συγγραφέας μαζί με τους θρύλους του συλλόγου Στέλιο Μανωλά και Κώστα Νικολαΐδη. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Κώστας Κετσετζόγλου. Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.