Τα αποθεωτικά σχόλια του κόσμου για το ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet για τα 135 χρόνια Πανιώνιος, καταδεικνύουν το πόσο ζεστά αγαλιάστηκε αυτή η προσπάθεια!

Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet ήρθε για τα 135 χρόνια Πανιώνιος και αγκαλιάστηκε ζεστά τόσο από τους φίλους της ομάδας όσο κι από τους φιλαθλους γενικότερα.

Τα σχόλιά σας κάτω από το YouTube του Gazzetta... μιλάνε από μόνα τους:

«Τρομερή δουλειά. Και οταν με θάβουνε θα λέω ακόμα, κυανέρυθρο να είναι το χώμα», ε΄γραψε κάποιος ενώ κάποιος άλλος συμπληρώνει:

«Πανιώνιος είναι το δάκρυ της χαράς και της λύπης, η περηφάνεια και το κουράγιο, η συντροφικότητα και η διαφορετικότητα, το ενθαρρυντικό χτύπημα στην πλάτη από τον φίλο σου, το γαλατικό χωριό, μια άλλη κουλτούρα, η Σμύρνη και μια άλλη Νεα Σμυρνη, το ανυπόμονο βλέμμα του παιδιού σου και το αργό βήμα του πατέρα σου όταν πηγαίνατε στο γήπεδο, τα δάκρυα μου τώρα».

«Πολλά μπράβο σε όλους όσους συμμετείχαν στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ. Μόνο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ».

«Ουφ, συγκινήθηκα - ειδικά με τα λόγια του Φώτο! Τι αναμνήσεις...Συγχαρητήρια gazzetta! Χάρηκα που μίλησε κι ο Μαύρος, γιατί πάντα νιώθω ότι υπάρχει ένα love/hate relationship κι από τις δυο πλευρές».

«Ο Πανιώνιος μου καθορίζει τη ζωή. Μπράβο στους συντελεστές της όμορφης προσπάθειας να βγει ένα τόσο καλό αποτέλεσμα».

«Συγκλονιστικό... ο Πανιώνιος είναι το δάκρυ το Εμβολιάδη, τα αναφιλητά της δύναμης να είσαι διαφορετικός. Μπραβο στους συντελεστές και στα 140 ανάλογο αφιέρωμα με περισσότερους πρωταγωνιστές απ' όλα τ αθλήματα».

«Τρομερό αποτέλεσμα, ευχαριστούμε τους συντελεστές, σε ευχαριστούμε Πανιωνάρα!».

«Για σένα ΙΣΤΟΡΙΚΕ παρανοήσαμε.. Συγχαρητήρια στο gazzetta!».

«Καταπληκτική δουλεια. Μπραβο σε όλους τους συντελεστές. Χρονια πολλα στην ιστορική ομαδα μας. Εμπρός για τα επόμενα 100χρόνια»

Ενας φίλος της ΑΕΛ, έγραψε: «Σεβασμός στον ιστορικό Πανιώνιο! Καλή επιστροφή στην Superleague!!».

«Αν και Ολυμπιακός ως Πειραιώτης γέννημα θρέμμα, πάντα σέβομαι τον Ιστορικό Πανιώνιο (και τον Απόλλωνα) ως καταγόμενος από το Εγγλεζονήσι της Σμύρνης (Uzunada τώρα). Ισως και τα χρώματα κόκκινο και μπλε να με κάνουν ακόμη περισσοτερο να τον συμπαθώ. Καλη επιστροφή στο μεγαλείο του!».