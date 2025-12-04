Έγραψε ιστορία ο 15χρονος τερματοφύλακας του Πανιωνίου, Γιώργος Σαρακασίδης στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β.

Στη χθεσινή επικράτηση του Πανιωνίου με 4-1 επί του Ολυμπιακού Β', ο τεχνικός των κυανέρυθρων, Παύλος Δερμιτζάκης πέρασε στο φινάλε της αναμέτρησης τον Γιώργο Σαρακασίδη.

Ο 15χρονος τερματοφύλακας έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο και έγραψε ιστορία.

Σύμφωνα με το soccerbase, ο Σαρακασίδης έγινε ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίζεται στη Super League 2 σε ηλικία 15 ετών, ενός μήνα και μιας ημέρας.

Από την πλευρά του ο Πανιώνιος ανέφερε:

Ιστορική στιγμή για τον Πανιώνιο και το Ελληνικό ποδόσφαιρο γράφτηκε στη Νέα Σμύρνη. Στο παιχνίδι για τη 10η αγωνιστική της Super League 2 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β’, ο 15χρονος Γιώργος Σαρακασίδης εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως ο νεαρότερος Έλληνας επαγγελματίας τερματοφύλακας.

Ο Γιώργος Σαρακασίδης, μόλις 15 ετών, γεννημέμενος την 1η Νοεβρίου 2010, πέρασε ως αλλαγή στο 91ο λεπτό, στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό Β’ και έγραψε ιστορία. Δεν είναι απλώς ένα ντεμπούτο, αλλά μια υπενθύμιση, ότι ο Πανιώνιος είναι ένα σωματείο που δημιουργεί ποδοσφαιριστές, που δίνει ευκαιρίες και στηρίζει το μέλλον του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Γιώργο, αυτή είναι μια στιγμή που θα θυμάσαι για όλη σου τη ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τη ζήσαμε μαζί σου. Ευχόμαστε αυτή να είναι μόνο η αρχή για μια λαμπρή και μεγάλη καριέρα. Η “κυανέρυθρη” οικογένεια είναι πολύ περήφανη για εσένα!