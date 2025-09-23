Ο ΠΑΟΚ έχει τα δικά του προβλήματα δεν θέλει κι άλλα…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα καλά και στραβά του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο, αλλά και τους μπελάδες που έχει η αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο τέλος τα διαιτητικά…

Όταν δεν κερδίζει η μεγάλη ομάδα, υπάρχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ έφθασε τους δύο αγώνες χωρίς νίκη, άρα τα προβλήματα είναι αρκετά περιμένοντας να αναμετρηθεί με την ομάδα του Ισραήλ. Με τη χώρα που εκπροσωπείται από την Μακάμπι θα ασχοληθούμε στην πορεία. Ας πάμε όμως να καταμετρήσουμε τα προβλήματα του ΠΑΟΚ, αλλά και θετικά στοιχεία:

-Τεράστιο θέμα το ένα γκολ στις 40 τελικές στα δύο τελευταία ματς! Είναι δυνατόν;

- Από την άλλη όμως… Πόσο ωραία, ομαδικά και με μεγάλη ποικιλία αναπτύσσεται και δημιουργεί η ομάδα του Λουτσέσκου. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει τέτοια δημιουργία και παραγωγή παιχνιδιού.

-Αλήθεια τώρα; Ο ΠΑΟΚ βάζει ένα γκολ σε 18 τελικές προσπάθειες στο πρωτάθλημα; Δεν γίνεται έτσι! Δεν πας πουθενά. Πρωτάθλημα θα πάρεις αν έχεις ένα γκολ σε πέντε-έξι προσπάθειες. Άρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να ισορροπήσει η κατάσταση… (Για να μην ξεχαστούμε με τους επίμονους και τους κουραστικούς, για χιλιοστή φορά θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ Α-Π-Ε-Τ-Υ-Χ-Ε να πάρει και άλλον φορ όπως χρειάζονταν).

- Για να φθάσει η ομάδα σε τόσες ευκαιρίες είχε πλάνο, οργάνωση, ψυχραιμία, υπομονή και επιμονή! Μπράβο αξίζουν στους παίκτες για την τεράστια προσπάθεια. Σωματική, ποδοσφαιρική και πνευματική! Μπράβο τους, έτσι ώστε να συνεχίσουν με την ίδια επιμονή. Να κερδίσουν ήθελαν και έκαναν τα πάντα γι' αυτό.

-Όποιος υποστηρίζει ότι ο ΠΑΟΚ με 70-30 κατοχή, 117 έναντι 10 επαφές στην αντίπαλο περιοχή, 27-3 κόρνερ στην Τούμπα και 7 xgoals βάσει ευκαιριών στα τρία εντός, απογοητεύει, δεν παίζει καλά, δεν αντιδρά και άλλα τέτοια, απλά έχει άλλους σκοπούς, πέρα από το ότι απαγορεύεται να μιλάει για ποδόσφαιρο. Και όλα αυτά τον Σεπτέμβριο, με την ομάδα εκτός όλων των άλλων, να μην δέχεται γκολ και φάσεις στα πιο πολλά επίσημα παιχνίδια της!

Ομάδα κανονική, αυταπόδεικτα δουλεμένη από τον κορυφαίο προπονητή, ο οποίος ευτυχώς παραμένει εδώ. Ομάδα όμως, που όπως ΟΛΕΣ θα κριθεί και από τη διαχείριση στα δύσκολα, συνθήκη αναπόφευκτη στο κορυφαίο επίπεδο. Και φέτος ο ΠΑΟΚ έχει πολλές δυσκολίες να διαχειριστεί! Άλλες που έβαλε εκείνος στον εαυτό του, άλλες που τις γλίτωσε στο 90΄ (απίστευτο ότι πήγε να αφήσει τον Λουτσέσκου και να παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια) και άλλες που θέλουν να του βάλουν γνωστοί-άγνωστοι επιβαρύνοντας το κλίμα του περίγυρού του, που πάντα επηρεάζει.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΑΜΠΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει μέσα στο γήπεδο αυτά που αξίζει, υπάρχουν αρκετοί που περιμένουν την αποτυχία για να χαρούν και να πετύχουν άλλους σκοπούς, εεε ας μην φορτωθεί και άλλα.

Μετά από οοόλα αυτά έρχεται ο πρώτος αγώνας του league phase στο Europa league και ο ΠΑΟΚ έτυχε να κληρωθεί με την εκπρόσωπο του Ισραήλ! Της χώρας που γίνεται μισητή πρωταγωνιστώντας στη γενοκτονία ενός λαού. Παίζει όμως! Η UEFA όπως και η Ολυμπιακή Επιτροπή, δεν τους έχουν αποβάλλει. Θα το κάνει ο ΠΑΟΚ για να… αποβληθεί εκείνος; Γιατί και πώς να πάρει ο ΠΑΟΚ τέτοιο βάρος;

Ψυχραιμία γιατί πέρα από τον ΠΑΟΚ και το καλό του φέτος και στα επόμενα χρόνια, υπάρχει και η προσωπική ελευθερία του καθενός! Όχι άλλοι φίλαθλοι στη φυλακή! Φθάνει!!

ΥΓ: ΠΑΕ που δεν ήξερε τους κανονισμούς και το πρωτόκολλο του VAR και με ανεύθυνη διαρροή ζητούσε από τους διαιτητές να παρατυπήσουν σε αντικειμενική φάση γκολ με χέρι (όπως κάποτε η άλλη ΠΑΕ με τα ίδια χρώματα, στο πλάγιο που ο Ζίβκοβιτς πατούσε γραμμή) ποιον μπορεί να πείσει από εδώ και πέρα για τις πραγματικές της διαθέσεις όσον αφορά το ποδόσφαιρο; Και όμως… Δεν ξέρουν τους κανονισμούς!