Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (23/9) στο Gazzetta
Sportday: «Θρύλε των βραβείων», για τα βραβεία που πήραν χθες οι παίκτες και ο προπονητής του Ολυμπιακού. «Ήταν πέναλτι», τα λόγια του Λανουά για την επίμαχη φάση με τον Καμπελά.
Livesport: «Σαρωτικές αλλαγές», για τις αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός σε διοικητικό και όχι μόνο επίπεδο.
Φως των σπορ: «Σιπιόνι 12 καρατίων», αποθέωση για τη καλή εμφάνιση του Αργεντίνου στο ντέρμπι αιωνίων. «Προς Πειραιά ο Ντιλικινά», σχόλιο για τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Γάλλου στον Ολυμπιακό.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Κλέφτες», για τη διαιτησία στο ντέρμπι αιωνίων και τα διαιτητικά λάθη που έγιναν σύμφωνα με τον Λανουά.
Ώρα των σπορ: «Μάθημα το πάθημα», για την ισοπαλία της ΑΕΚ στη Λάρισα.
