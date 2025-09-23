Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (23/9) στο Gazzetta

Η διαιτησία στο ντέρμπι αιωνίων και τα χθεσινοβραδινά βραβεία ΠΣΑΠΠ, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Θρύλε των βραβείων», για τα βραβεία που πήραν χθες οι παίκτες και ο προπονητής του Ολυμπιακού. «Ήταν πέναλτι», τα λόγια του Λανουά για την επίμαχη φάση με τον Καμπελά.

Livesport: «Σαρωτικές αλλαγές», για τις αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός σε διοικητικό και όχι μόνο επίπεδο.

Φως των σπορ: «Σιπιόνι 12 καρατίων», αποθέωση για τη καλή εμφάνιση του Αργεντίνου στο ντέρμπι αιωνίων. «Προς Πειραιά ο Ντιλικινά», σχόλιο για τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Γάλλου στον Ολυμπιακό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Κλέφτες», για τη διαιτησία στο ντέρμπι αιωνίων και τα διαιτητικά λάθη που έγιναν σύμφωνα με τον Λανουά.

Ώρα των σπορ: «Μάθημα το πάθημα», για την ισοπαλία της ΑΕΚ στη Λάρισα.