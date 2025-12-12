Το πρωτοσέλιδο της Sun βάζει «φωτιά» γύρω από το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ, αποκαλύπτοντας συνάντηση που είχε ο Αιγύπτιος με πρώην συμπαίκτη του.

Ενώ όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη περιμένει για το εάν ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της Λίβερπουλ ενόψει του αγώνα με την Μπράιτον (13/12, 17:00), η Sun με πρωτοσέλιδό της βάζει «φωτιά» αναφορικά με το μέλλον του.

Ο Αιγύπτιος, που τέθηκε εκτός ομάδας στο παιχνίδι της Τρίτης (9/12) με την Ίντερ για το Champions League, παραμένει στον... αέρα, μετά τα όσα δήλωσε κατά του Άρνε Σλοτ αλλά και του συλλόγου γενικότερα.

Μπορεί πηγές από το Νησί να διαρρέουν πως πρόθεση των ανθρώπων της πρωταθλήτριας Αγγλίας είναι ο 33χρονος να παραμείνει στο κλαμπ, ωστόσο η Sun έχει άλλη άποψη. Το γνωστό μέσο παρουσίασε στο πρωτοσέλιδό του τη «μυστική» συνάντηση που είχε ο Σαλάχ με τον πρώην συμπαίκτη του, Τζόρνταν Χέντερσον, «φουντώνοντας» τα σενάρια αποχώρησης.

Ο λόγος είναι φυσικά πως ο «Χέντο» είχε ένα πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία, για λογαριασμό της Αλ Ετιφάκ, με το συγκεκριμένο δημοσίευμα να αναφέρει πως ο «Φαραώ» ίσως τον ρώτησε σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, σκεπτόμενος επικείμενη μετακόμισή του. Θυμίζουμε πως η Αλ Χιλάλ αποτελεί τον πιθανότερο προορισμό του 33χρονου, αν αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, ενώ και ο πρόεδρος της Saudi Pro League έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον συλλόγων της λίγκας για τον Αιγύπτιο winger.