Γιορτή ΠΣΑΠΠ: Ο Κωνσταντέλιας καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024-2025
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ παρέλαβε το βραβείο «Τζορτζ Μπάλντοκ» για τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή της σεζόν 2024-2025 στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.
Καλύτερος ξένος της περσινής σεζόν στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού και καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024-2025 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ.
Ο Κωνσταντέλιας παρέλαβε το βραβείο «Τζορτζ Μπάλντοκ», ενώ οι άλλοι δύο υποψήφιοι ήταν ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Χαράλαμπος Κωστούλας.
@Photo credits: eurokinissi
