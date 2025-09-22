Γιορτή ΠΣΑΠΠ: Ο Ελ Καμπί καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024-2025
Το βραβείο του καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστή για την περσινή σεζόν παρέλαβε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.
Κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής τη σεζόν 2024-2025 αναδείχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού.
Ο αρχισκόρερ των ερυθρόλευκων μαζί με τον Λορέν Μορόν του Άρη και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ ήταν οι τρεις υποψήφιοι.
Ο Ελ Καμπί παρέλαβε το βραβείο του, με τον Μαροκινό φορ να σκοράρει 18 γκολ τη σεζόν που μας πέρασε στη Super League.
@Photo credits: eurokinissi
