Το βραβείο του καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστή για την περσινή σεζόν παρέλαβε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής τη σεζόν 2024-2025 αναδείχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού.

Ο αρχισκόρερ των ερυθρόλευκων μαζί με τον Λορέν Μορόν του Άρη και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ ήταν οι τρεις υποψήφιοι.

Ο Ελ Καμπί παρέλαβε το βραβείο του, με τον Μαροκινό φορ να σκοράρει 18 γκολ τη σεζόν που μας πέρασε στη Super League.