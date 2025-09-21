Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ένταση με Μεντιλίμπαρ - Τζούρισιτς που έδωσαν μετά τα χέρια και αγκαλιάστηκαν
Στο 83ο λεπτό έπειτα από μία φάση με Κοστίνια και Τζούρισιτς ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε τον λόγο από τον Σέρβο αλλά μετά οι δυό τους τα βρήκαν.
Ο Κοστίνια στο 83ο λεπτό στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός βρέθηκε στο έδαφος μετά από κίνηση με το χέρι του Τζούρισιτς. Εκείνη τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ είχε έντονο διάλογο με τον Τζούρισιτς δείχνοντάς του ότι χτύπησε τον Πορτογάλο με τον αγκώνα. Στη συνέχεια όμως οι δυό τους έδωσαν τα χέρια και αγκαλιάστηκαν.
