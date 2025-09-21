ΑΕΛ Novibet: Η κίνηση του Τσάκλα με φιλιά στη σημαία της Παλαιστίνης
Ο Μαροκινός παίκτης της ΑΕΛ πήγε προς την εξέδρα και με κίνηση των χεριών του έστειλε φιλιά προς μία σημαία της Παλαιστίνης που είχε αναρτηθεί εκεί.
Ο Σοφιάν Τσάκλα αποδείχθηκε ένας κομβικότατος παίκτης στο ματς της ΑΕΛ Novibet με την ΑΕΚ. Ήταν ο σκόρερ των γηπεδούχων για το τελικό 1-1. Χαρακτηριστικό ήταν πως στους πανηγυρισμούς του με μία κίνησή του έστειλε φιλιά προς μία σημαία της Παλαιστίνης που είχε ανέβει στην εξέδρα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.