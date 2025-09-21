Ο Μαροκινός παίκτης της ΑΕΛ πήγε προς την εξέδρα και με κίνηση των χεριών του έστειλε φιλιά προς μία σημαία της Παλαιστίνης που είχε αναρτηθεί εκεί.

Ο Σοφιάν Τσάκλα αποδείχθηκε ένας κομβικότατος παίκτης στο ματς της ΑΕΛ Novibet με την ΑΕΚ. Ήταν ο σκόρερ των γηπεδούχων για το τελικό 1-1. Χαρακτηριστικό ήταν πως στους πανηγυρισμούς του με μία κίνησή του έστειλε φιλιά προς μία σημαία της Παλαιστίνης που είχε ανέβει στην εξέδρα.