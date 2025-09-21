Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για τον ΠΑΟΚ που με βασικούς έως τώρα τον Γιακουμάκη και τον Κένι, προσπαθεί να μείνει ανταγωνιστικός μέχρι τέλους για τον τίτλο. Αρκεί ένας Ζαφείρης και πόσο μπορεί ν' αντέξει έτσι; Τη στιγμή που ήθελε να πουλήσει και τον Κωνσταντέλια…

Ο ΠΑΟΚ σε διάστημα τριών ημερών συνετρίβη από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα.

Στο γήπεδό του φέτος διέλυσε τη Ριέκα, αλλά ζορίστηκε πολύ να λυγίσει ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητο. Την τρίτη φορά εντός έδρας στο πρωτάθλημα, έπαιξε για ένα ημίχρονο με τη φωτιά και στο τέλος κάηκε. Ο Γιώργος Γιακουμάκης που ξεκίνησε και είναι μπροστά στην ιεραρχία από τον Τσάλοφ, δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα και σε μία περίπτωση, άθελά του, σταμάτησε και σίγουρο γκολ για τον ΠΑΟΚ.

Ας υποθέσουμε ότι ξεκινούσε και ο Κένι. Πόσο καλύτερη θα ήταν η απόδοση του Δικεφάλου; Σε ένα ματς που ο Σάστρε δεν τα πήγε άσχημα. Αν κι όταν βγάζει σέντρες ο Ισπανός, η μπάλα σπάνια φτάνει γλυκά στην περιοχή. Για μπακ αυτό είναι πρόβλημα...

Σε κάθε περίπτωση, δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με την ομάδα της προηγούμενης σεζόν. Φέτος στα 100 χρόνια έγινε μία υπέρβαση, όπως αυτή με τον Ζαφείρη. Αρκεί, όμως, ο διεθνής μέσος που θα έρθει Γενάρη;

Ο ΠΑΟΚ του απίθανου πρωταθλήματος το 2024 πρόσθεσε στη μηχανή του τον Καμαρά και ο Αφρικανός ξεχώρισε. Ήταν μία μεταγραφή που βγήκε με τις όποιες αδυναμίες έχει ο παίκτης.

Πρόσθεσε και μετά αφαίρεσε τον Κόλεϊ. Το ότι ήξερε ότι θα φύγει ο Κουλιεράκης και το κλίμα ήταν βαρύ μετά το Κόπα Άφρικα και για τον Εκόνγκ κι έφερε αντί για τον κομβικό Έλληνα στόπερ και τον αρχηγό της εθνικής Νιγηρίας, τον 32χρονο Κόλεϊ και τελευταία λεπτά, κυριολεκτικά, στο παράθυρο των ελεύθερων, τον 35χρονο πέρσι Λόβρεν, φανερώνει ότι πολλά πήγαν λάθος. Ο Κροάτης για μισό χρόνο ήταν off. Το ότι δεν έβγαλε άκρη με τον Μεϊτέ και τέλος καλοκαιριού πρόσθεσε τον Μπακαγιόκο, τον οποίο επίσης αφαίρεσε στα μισά της σεζόν, ήταν ένα ακόμα σφάλμα. Φέτος ο 31χρονος πλέον Γάλλος δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Ο δε Κόλεϊ συνεχίζει στην Αραβία για την Αλ Ντιρίγια…

Πήρε για εναλλακτική του Μπάμπα τον Γκόμεζ και ο Γκανέζος από τα μισά της σεζόν είχε... σκάσει, ο Σορετίρε δεν βγήκε και φέτος πήγε δανεικός, ο Πένια δεν κατάλαβε τον Γενάρη κανείς γιατί αποκτήθηκε και στον Τισουντάλι έψαχναν θέση... Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για εγκλήματα στον σχεδιασμό. Εκείνη η ομάδα τελικά τερμάτισε τρίτη. Θα μπορούσε στις λεπτομέρειες να είναι δεύτερη, θα μπορούσε και τέταρτη αν η ΑΕΚ δεν έχανε το ένα ματς μετά το άλλο. Όπως και να έχει, επιτυχημένη δεν τη λες τη σεζόν. Τον Γενάρη ήρθαν και οι Μεϊτέ, Παβλένκα, Πέλκας, μπαρουτοκαπνισμένοι παίκτες, αλλά το κακό είχε ήδη γίνει.

Φτάνουμε στη φετινή, που ακόμα είναι άδικο να πεις αν αναβαθμίστηκε ή όχι η θέση στο δεξί άκρο της άμυνας με Κένι αντί Ότο. Ο τελευταίος ψημένος σε La Liga και Premier League, ο Κένι πιο ταχυδυναμικός και πειθαρχημένος αμυντικά. Στο τέρμα είναι πλέον ο ικανός Παβλένκα αντί του Κοτάρσκι και πίσω του οι Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής.

Στην άμυνα ενεργοποιήθηκε φέτος ο Λόβρεν και αντί του Κόλεϊ που ήρθε πέρσι για... βασικός, μπήκε τελευταίες μέρες ο Βολιάκο. Νέος με ιταλική νοοτροπία. Θα φανεί.

Στα χαφ ήρθε επίσης στο φινάλε ο Μπιάνκο και θα έρθει ο Ζαφείρης. Ο πρώτος τώρα ετοιμάζεται. Το θετικό είναι ότι δεν έγινε σίριαλ ο Μεϊτέ, φέτος ήρθε νωρίς και ξεχωρίζει, σε αντίθεση με το δεύτερο μισό της περασμένης περιόδου.

Αριστερό εξτρέμ δεν ήρθε για να παίρνει ανάσες ο 38χρονος τον ερχόμενο Γενάρη Τάισον. Αρχικά, ορισμένοι νόμιζαν ότι ήρθε ο Ιβανούσετς. Αλλά ο Κροάτης ποτέ δεν ήταν ακραίος επιθετικός. Ο Λουτσέσκου στην προετοιμασία τον υπολόγιζε ως δεκάρι, διότι έμοιαζε δεδομένη η πώληση Κωνσταντέλια. Αφού η διοίκηση έκανε πίσω, λες και δεν γνώριζε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις κι ανανέωσε τον διεθνή άσο, ο Ιβανούσετς που ερχόταν γι' αντικαταστάτης του, είναι τρίτη επιλογή στο «10» πίσω από Κωνσταντέλια και Πέλκα… Για να χωρέσει ο Κροάτης όταν όλοι θα είναι υγιείς, θα πρέπει να πάει αριστερά ο Κωνσταντέλιας ή ο Πέλκας.

Στην επίθεση έφυγαν Μπράντον και Σαμάτα και ήρθε ο Γιακουμάκης. Κανονικός φορ, αλλά θα χρειαστούν και τα δικά του γκολ. Όσους διαδρόμους κι αν ανοίξει για τους υπόλοιπους. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, παράλληλα, ο Τέιλορ ασφαλώς δεν έχει δείξει επιθετικά να διαθέτει τα ανεβάσματα του Μπάμπα. Σε σχέση με τον Γκόμεζ είναι δεδομένα αναβάθμιση, αλλά κι αυτό αρκεί; Ο ΠΑΟΚ σε πολλά ματς που θα έχει κλειστές άμυνες, θέλει επιθετικά μπακ. Ο Σκωτσέζος το έχει;

Το σίγουρο είναι ότι στον περσινό τρίτο στη βαθμολογία ΠΑΟΚ βασικός θεωρείται πλέον ο Γιακουμάκης και ο Κένι. Φτάνουν δύο παίκτες για να κάνουν τον τρίτο πρώτο; Στην παρούσα φάση αναφερόμαστε. Μπορεί στη συνέχεια Μπιάνκο και Βολιάκο να βγάλουν μάτια και να εξελιχθούν σε λίρα εκατό, αλλά καταγράφουμε τα δεδομένα που έχουμε και όχι το μέλλον. Όταν έρθει ο Ζαφείρης κι εφόσον βγαίνει ο Μπάμπα και μπαίνει ο Τέιλορ χωρίς να φαίνεται το κενό του πρώτου ή βγαίνει ο Μεϊτέ και δεν φαίνεται η απουσία του, τότε θα μπορεί να γίνει άλλη κουβέντα. Αρκεί, όπως πέρσι να μην έχει γίνει ήδη το κακό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα μέτρησε 19 χαμένους βαθμούς στην κανονική διάρκεια με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, ΟΦΗ, Βόλο, Καλλιθέα.

Με μία μεταγραφή να βγαίνει πέρσι και δύο μέχρι στιγμής να θεωρείς ότι κάτι πάει να γίνει φέτος, μπορεί ο ΠΑΟΚ να κοντράρει τον ανταγωνισμό; Γιατί μέχρι τώρα η ομάδα δείχνει να έχει 13-14 πρώτης γραμμής παίκτες για να βγάλει τρεις διοργανώσεις. Μπορεί ένας ΠΑΟΚ που έχει ακριβή ομάδα, αλλά κι ορισμένες ανορθογραφίες που χτυπάνε στο μάτι; Κι αυτός ο ΠΑΟΚ ήθελε το καλοκαίρι να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Έναν φαντεζί παίκτη, από τον οποίο περιμένεις το κάτι διαφορετικό. Ναι, να πουλήσεις όταν τα λεφτά είναι πολλά κι έχεις ικανή εναλλακτική που θα πάρει φανέλα βασικού σπίτι. Γιατί όπως αναφέραμε, μέχρι τώρα ο Ιβανούσετς μοιάζει τρίτη επιλογή. Ούτε καν δεύτερη... Όταν είδε πέρσι ο οπαδός να φεύγει ο 19χρονος Κουλιεράκης για να έρθει ο Κόλεϊ, πως να μην αντιδρούσε φέτος με τον Κωνσταντέλια;

Το ματς με τον Παναιτωλικό, στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να είναι και 2-0. Θα μπορούσε να στραβώσει και χειρότερα. Ας υποθέσουμε ότι έμπαινε ένα γκολ στο 80', στο 90'. Θα ερχόταν η νίκη που είναι και το πιο σημαντικό. Αλλά αυτή μοιάζει με το δέντρο κι όχι με το δάσος. Το ερώτημα ασφαλώς θ' απαντηθεί στην πορεία. Μπορεί ο τρίτος πέρσι ΠΑΟΚ να ανέβει φέτος μία ή ακόμα καλύτερα για τον ίδιο, δύο θέσεις και να φτάσει την κορυφή; Τώρα δεν γίνεται ταμείο, αλλά όσο απ' αυτό χάνονται λεφτά, δηλαδή βαθμοί, στο τέλος θα είναι μείον...



