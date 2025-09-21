Ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» στο 0-0 με τον Παναιτωλικό, ξυπνώντας μνήμες από περυσινές απώλειες και ανοίγοντας τη συζήτηση για άγχος, ηλικία και διαχείριση. Το ζητούμενο; Ψυχραιμία, πριν χαθεί η... μπάλα. Γράφει ο Σταύρος Σουντουλίδης

Μετά το 4-1 στη Λιβαδειά, περίμενες από τον ΠΑΟΚ να βγάλει αντίδραση. Να μπει με νεύρο, με πάθος, με τη γνωστή «έξτρα» ένταση που δείχνει μια μεγάλη ομάδα όταν θέλει να αντιδράσει.

Απέναντι στον Παναιτωλικό, οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν αρκετά απ’ όλα αυτά. Όμως, δεν κέρδισαν. Λες και υπήρχε ένα βαρύ κενό ενέργειας, λες και ήταν ένα σύνολο που έμοιαζε περισσότερο εγκλωβισμένο στο άγχος, βουτηγμένο στην πίεση για να πάρει τη νίκη. Και το 0-0 άφησε πίσω του δύο πολύτιμους βαθμούς στο χορτάρι της Τούμπας.

Η εικόνα ξυπνάει μνήμες. Τα περσινά «φαντάσματα» του ΟΦΗ, του Βόλου, της Καλλιθέας γύρισαν πάλι στην Τούμπα, και η απογοήτευση στο τέλος οδήγησε σε αποδοκιμασίες. Είναι σαν να ξαναβλέπεις το περσινό σενάριο: μέτριες εμφανίσεις, άσχημες συγκυρίες, βαθμολογικές απώλειες σε θεωρητικά βατά παιχνίδια. Δίχως να έχει μπει για τα καλά η Ευρώπη στην εξίσωση. Το έργο το έχουμε ξαναδεί, κι εκεί κρίνεται η διαφορά: αν ο ΠΑΟΚ θα ξαναπατήσει την ίδια πεπατημένη ή αν θα μάθει από τα λάθη του.

Κι όμως, η αλήθεια δεν είναι τόσο σκληρή όσο ακούγεται. Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε 19 τελικές, έφτασε σε xGoals 2.83 έναντι 0.15, κι έπεσε πάνω σε έναν Τσάβες που… κατέβασε ρολά, την ώρα που ο Παναιτωλικός έπαιζε το κλασικό παιχνίδι με δέκα παίκτες πίσω από την μπάλα. Συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι καταστροφή. Το ερώτημα είναι αν θα αφήσεις μια ισοπαλία να γίνει εσωστρέφεια και κρίση. Εκεί κρίνεται το μέλλον.

Το πρωτάθλημα φέτος είναι διαφορετικό. Οι αποστάσεις μικρύνουν, οι «μικροί» τρέχουν, μάχονται, παίζουν στα όριά τους. Όλοι θα έχουν απώλειες. Όποιος τις περιορίσει, θα κατακτήσει τον τίτλο. Ομάδες που παλιά ήταν απλοί κομπάρσοι, τώρα παλεύουν για το κάθε μέτρο γηπέδου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι «μεγάλοι» βλέπουν όλο και πιο συχνά τα παιχνίδια τους να κολλάνε, να σπάνε ρυθμό, να χάνονται βαθμοί εκεί που δεν το περίμεναν.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος υποτιμήσει έστω και μία βραδιά το πρωτάθλημα, θα πληρώσει το τίμημα. Και το ερώτημα για τους «ασπρόμαυρους» είναι αν έχουν την ανθεκτικότητα να αντέξουν σ’ αυτόν τον μαραθώνιο.

Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση: η ηλικία. Ο «Δικέφαλος» παρατάχθηκε για πρώτη φορά με ενδεκάδα που είχε μέσο όρο άνω των 32 ετών. Ο «μικρός» ήταν ο... 28χρονος Σάστρε και ο μεγαλύτερος ο 37 στα 38 Τάισον. Εννιά από τους έντεκα παίκτες ξεπερνούσαν τα 30 χρόνια! Αυτό δείχνει εμπειρία, φέρνει προσωπικότητα, αλλά κρύβει κι ένα μεγάλο ερωτηματικό: πόσο μπορεί αυτή η ενδεκάδα να δώσει ένταση και φρεσκάδα σε συνεχόμενα παιχνίδια υψηλής απαίτησης;

Το «Κυριακή - Πέμπτη - Κυριακή», ο «Δικέφαλος» το έχει διαχειριστεί εξαιρετικά την σεζόν που έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα, ωστόσο απέτυχε να το κάνει πέρσι με την ίδια επιτυχία. Είναι άλλο να «κλειδώνεις» ένα αποτέλεσμα με έμπειρους, κι άλλο να κυνηγάς διαρκώς ρυθμό και πίεση σε ένα πρωτάθλημα που ζητά ασταμάτητο τρέξιμο. Ο Λουτσέσκου το γνωρίζει και θα κληθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στην πείρα και στη φρεσκάδα.

Εδώ είναι που μπαίνει και η ψυχολογία της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ πάντα ζούσε με την υπερβολή: από το «όλα τέλεια» στο «όλα χάλια» σε μια βραδιά. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Όπως είπε ο Κωνσταντέλιας, «μας έλειψε μόνο το γκολ και η τελική πάσα». Κι έχει δίκιο. Αλλά χρειάζεται ψυχραιμία για να το δεις καθαρά. Το να ισοπεδώνουμε τα πάντα μετά από μια ισοπαλία είναι το ίδιο λάθος με το να σκεπάζουμε τα προβλήματα μετά από μια αγχωτική νίκη.

Και σίγουρα όλο αυτό το σκηνικό δεν μπορεί να έχει την παραμικρή σχέση με την Αθήνα. Ο Λουτσέσκου «έδειξε» κάποια συγκεκριμένα ΜΜΕ εξ Αθηνών μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου για τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου.

Ο ΠΑΟΚ ήταν αγχωμένος, κι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το άγχος είναι ο χειρότερος σύμβουλος σε μαραθώνιο. Αν ο Λουτσέσκου κρατήσει ήρεμη την ομάδα, αν καταφέρει να χτίσει πάνω στην εικόνα και να μετατρέψει την «ατυχία» σε «αντίδραση», τότε οι χαμένοι βαθμοί μπορεί να αποδειχθούν μια καμπή και όχι μια νέα αρχή απογοητεύσεων. Ο Ντεσπόντοφ το είπε καθαρά: «Τέτοιου τύπου ματς πρέπει να τα παίρνουμε, αν θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές». Κι αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.

Το στοίχημα είναι εκεί: ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και προσήλωση στον στόχο. Γιατί το πρωτάθλημα δεν κρίνεται τον Σεπτέμβρη — αλλά μπορεί να χαθεί από νωρίς αν χαθεί η ισορροπία. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται και τις «γκρίζες» βραδιές του, αλλιώς θα ξαναζήσει τα ίδια φαντάσματα που τόσο τον πλήγωσαν την περσινή σεζόν.

Και κάτι τελευταίο περί διαιτησίας: Όλες οι αποφάσεις του Σιδηρόπουλου – μέσω του Ευαγγέλου στο VAR- ήταν σωστές. Αυτά.