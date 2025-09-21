«Λευκή» ισοπαλία είχαμε το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) στο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Κ19, όπου αμφότερες οι ομάδες είχαν από μια αποβολή.

Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε το... ντέρμπι των μικρών ανάμεσα στους «αιώνιους», αφού Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κόλλησαν στο 0-0, στο ματς της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Κ19.

Στο ματς του «Γ. Καλαφάτης» επικράτησε η ένταση και το πάθος ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων, απόδειξη οι δυο αποβολές που είχαμε, μια για κάθε ομάδα με τους Λάβδα (64', δεύτερη κίτρινη) και τον κίπερ Καμπαγιοβάνη (79', απευθείας κόκκινη) να φεύγουν νωρίτερα για τα αποδυτήρια.

Από τον αγώνα ξεχώρισαν η απόκρουση του κίπερ των φιλοξενούμενων σε σουτ του Ιωάννου στο 40', καθώς και το «στοπ» του Χριστοδουλόπουλου, που αντικατέστησε τον Καμπαγιοβάνη, σε προσπάθεια του Τρίκατζη στο 88'.

Παναθηναϊκός Κ19: Μπονόβας (28’ Σταμέλλος, λ.τ.), Σκαρλατίδης, Λάβδας, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος, Ζεκα (59’ Θεοχάρης), Μαρκεζίνης, Αργυρόπουλος (59’ Τρίκατζης), Μπόκος, Ιωάννου (66’ Βύντρα), Σώκος (66’ Νεμπής).

Ολυμπιακός Κ19: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Φράγκος (46’ Σιόβας), Καρκατσάλης, Μίλιτσιτς, Φίλης, Κότσαλος, Τζάμαλης, Χάμζα, Κόρτες (79’ Χριστοδουλόπουλος).