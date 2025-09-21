Ο Μανόλο Χιμένεθ πόσταρε Gazzetta: «3 στα 3, έτσι απλά!»
Το Αγρίνιο αποδείχθηκε... γούρικο για τον Άρη, που επικράτησε 1-0 της Κηφισιάς στο γήπεδο του Παναιτωλικού, στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/9).
Το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ τρέχει το απόλυτο σερί με 3 στις 3 νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αποτέλεσμα το οποίο αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένο και τον ίδιον τον κόουτς, που απέδωσε τα εύσημα και στους αντιπάλους του για την εμφάνισή τους στο ματς του Σαββάτου.
Ο ίδιος, μάλιστα, εκανε ριπόστ και το σχετικό post του Gazzetta στο Instragram, το οποίο έγραφε στη λεζάντα «3 στα 3, έτσι απλά».
Να θυμίσουμε ότι ο Ισπανός τεχνικός είναι στον πάγκο του Άρη εδώ και μόλις δύο εβδομάδες, καθώς ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του Σεπτέμβρη αντικαθιστώντας τον Μαρίνο Ουζουνίδη.
