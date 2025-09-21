Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (21/9), με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, τα υπόλοιπα ματς της Stoiximan Super League και της Premier League.

Γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (21/9) με δράση τόσο στη Stoiximan Super League όσο και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το ματς που ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα το ντέρμπι των «αιωνίων», με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Να θυμίσουμε ότι το Τριφύλλι θα έχει στην άκρη του πάγκου τον Χρήστο Κόντη, μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια.

Νωρίτερα, η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1 στις 17:00. Στις 18:00, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ (Nova Sports Prime).

Επιπλέον, από τις αναμετρήσεις της Super League 2, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Athens Kallithea στις 14:00, με μετάδοση από το Action 24.

Στη Serie A, ξεχωρίζει το derby della capitale. Η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά υποδέχεται το μεσημέρι της Κυριακής (21/9, 13:30) ως τυπικά γηπεδούχος τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα στο «Ολίμπικο», με τις δύο ομάδες να έχουν απόσταση τριών βαθμών μεταξύ τους.

Τέλος, στην Premier League έχουμε ντέρμπι ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

