Παναθηναϊκός VS Ολυμπιακού στη Λεωφόρου στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν που θα διεξαχθεί στο περιθώριο της 4ης αγωνιστικής.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα για το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, αυτό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της

Stoiximan Super League 1. Οι γηπεδούχοι με νέο τεχνικό τον Χρήστο Κόντη (και ενώ αναζητούν ξένο προπονητή για να τους κοουτσάρει στη συνέχεια της σεζόν) υποδέχονται τους Ερυθρόλευκους στη Λεωφόρο σε μία αγωνιστική... μάχη που αμφότεροι θα τα δώσουν όλα για τη νίκη. Στα άλλα ματς της ημέρας η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί την ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός τον ΟΦΗ. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

18.00: Κηφισιά - Άρης 0-1

18.00: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1

20.00: Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1

20.30: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17.30: ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)

18.00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (NS PRIME)

21.00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (COSMOTE SPORTS TV 1)