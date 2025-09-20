Βόλος - Αστέρας Τρίπολης: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Βόλος πήρε το δεύτερο τρίποντο του στη σεζόν και άφησε τον Αστέρα AKTOR στον ένα βαθμό, δίχως νίκη μέχρι στιγμής, καθώς επικράτησε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1.
Οι Θεσσαλοί ήταν τυχεροί, καθώς προηγήθηκαν στο 35', όταν ο Λάμπρου σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Σίπτσιτς άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Στο 72' ο Χουάνπι εκτέλεσε κόρνερ, ο Κάργας πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Παπαδόπουλος έβγαλε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Φορτούνα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.
Στο 81ο λεπτό ύστερα από παρέμβαση του VAR ο ASTERAS AKTOR πήρε πέναλτι για μαρκάρισμα του Κάργα στον Μακέντα και ο Ιταλός φορ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 2-1.
Στο 86' ο Χαραλαμπόγλου σκόραρε με προβολή αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε και παρά την πίεση των Αρκάδων το σκορ παρέμεινε μέχρι το φινάλε.
