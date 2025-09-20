Βόλος - Αστέρας Τρίπολης: Τα γκολ των Φορτούνα και Μακέντα για το 2-1
Στο 72' ο Βόλος έφτασε στο 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης με σκόρερ τον Φορτούνα, ενώ δέκα λεπτά αργότερα με εύστοχο πέναλτι ο Μακέντα μείωσε σε 2-1.
Προβάδισμα δύο τερμάτων πήρε ο Βόλος στο 72' με τον Φορτούνα να γράφει το 2-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό.
Ο Χουάνπι εκτέλεσε το κόρνερ, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε την κεφαλιά του Κάργα, αλλά στο ριμπάουντ ο Φορτούνα από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο 82' ωστόσο ο Μακέντα μείωσε σε 2-1 από την άσπρη βούλα, μετά από παράβαση πέναλτι στην οποία υπέπεσε ο Κάργας.
