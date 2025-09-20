Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης των Σερρών
Δεν υπήρξε νικητής στο γήπεδο των Σερρών με το τελικό 1-1 για το Πανσερραϊκός - Ατρόμητος. Οι Μίχορλ και Μάρας ήταν οι παίκτες που βρήκαν δίχτυα.
Στο 1-1 τελείωσε το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο. Δείτε πιο κάτω τα γκολ και τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα.
@Photo credits: eurokinissi, ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
