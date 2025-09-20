Στο 87' ο Μισεουί με πλασέ βρήκε δίχτυα και ο Άρης έφυγε από το Αγρίνιο με τη νίκη επί της Κηφισιάς.

Διπλό στο ουδέτερο Αγρίνιο για τον Άρη, ο οποίος με τέρμα του Μισεουί στο 87' επικράτησε με 0-1 της Κηφισιάς.

Ο Σίστο έβγαλε τη σέντρα, η άμυνα της Κηφισιάς απομάκρυνε, ο Τεχέρο επιχείρησε το διαγώνιο σουτ και ο Μισεουί που έγινε αποδέκτης της μπάλας πλάσαρε τον Ξενόπουλο και σκόραρε. Γκολ που έδωσε το «τρίποντο» στους «κίτρινους».