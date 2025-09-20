Ο Ρενάτο Σάντσες και ο Καλάμπρια δύο από τις πιο σημαντικές μεταγραφές του Παναθηναϊκού θα δώσουν την Κυριακή το βράδυ το πρώτο τους ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. Η κομβική παρουσία τους και η προϊστορία με πολλούς παίκτες των Πειραιωτών.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ νωρίς στη σεζόν να δίνει έναν αγώνα που θα δείξει αν μπορεί να βρίσκεται στην κούρσα του τίτλου ή θα μείνει πολύ πίσω.

Οι πράσινοι με έναν αγώνα λιγότερο είναι στο -8 από τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν και όταν έρθει η ώρα καταφέρουν να προσθέσουν τους τρεις βαθμούς με τον ΟΦΗ, τότε θα είναι στο κόλπο. Η ισοπαλία δεν τους βολεύει, ενώ με ήττα θα έχουν χάσει σημαντικό έδαφος και πλέον θα χρειάζεται εκτός από νικηφόρο σερί να κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες αρκετές γκέλες για να πλησιάσει το τριφύλλι.

Σε κάθε περίπτωση, οι ποιοτικοί παίκτες που διαθέτει ο Παναθηναϊκός οφείλουν να βγουν μπροστά. Να σηκώσουν το βάρος και να δικαιώσουν τις προσδοκίες. Σαφώς ένας παίκτης δεν μπορεί ν' αλλάξει μία ομάδα. Ποδοσφαιριστές, ωστόσο, όπως οι Ρενάτο Σάντσες και Καλάμπρια πρέπει στα δύσκολα να είναι οι πρώτοι που εμφανίζονται. Ο 28χρονος (18/8/97) Πορτογάλος μέσος θα έχει απέναντί του, εφόσον ξεκινήσει, αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται με ένταση κι έχουν πολλά τρεξίματα. Στη μεσαία γραμμή, άλλωστε και στο ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τον ρυθμό, θα κριθεί σε ένα βαθμό το ντέρμπι.

Ο 28χρονος (6/12/96) Καλάμπρια, παράλληλα, ο οποίος ήρθε στη θέση του Βαγιαννίδη, θα έχει δύσκολο έργο στο ντέρμπι, σε περίπτωση που του δώσει φανέλα βασικού ο Χρήστος Κόντης. Είτε παίξει ο Ποντένσε είτε ο Στρεφέτσα ή κάποιος άλλος, σε συνδυασμό με τα ανεβάσματα του Ορτέγκα θα έχει πολλή δουλειά. Σε ένα ντέρμπι στον Παναθηναϊκό περιμένουν απ' όλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά θα χρειαστεί οι έμπειροι και «μπαρουτοκαπνισμένοι» παίκτες, όπως οι Σάντσες, Καλάμπρια να να δώσουν πρώτοι το έναυσμα.

Οι κόκκινοι συμπαίκτες και αντίπαλοι του Ρενάτο Σάντσες

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετούς Πορτογάλους και φυσικά Ρενάτο Σάντσες τους γνωρίζει άλλους. Με ορισμένους υπήρξε και αντίπαλος και συμπαίκτης. Αγωνιζόμενος σε Γαλλία και Ιταλία, όμως, έχει αντιμετωπίσει κι άλλους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά αυτοί είναι:

Ρενάτο Σάντσες - Στρεφέτσα

Με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ έχει τεθεί αντιμέτωπος στην Ιταλία. Τη σεζόν 2023-24 ήταν αντίπαλοι στην αναμέτρηση Ρόμα - Λέτσε 2-1. Ο Πορτογάλος επικράτησε του Στρεφέτσα με τους δύο παίκτες να είναι μαζί στο χορτάρι με διαφορετικές φανέλες για 16 λεπτά

Ρενάτο Σάντσες - Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον Ρενάτο Σάντσες έχουν βρεθεί και αντίπαλοι και συμπαίκτες. Στις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας ήταν συμπαίκτες σε 4 αγώνες, ενώ ως αντίπαλοι την ίδια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο, βρέθηκαν σε 130 λεπτά. Τη σεζόν 2014-15 ο Μαρτίνς είναι στη Σπόρτινγκ Β' και ο Ρενάτο στη Μπενφίκα Β'. Ο Ρενάτο νίκησε 1-0. Μπήκε αλλαγή, μάλιστα, στο 59' στο ίδιο λεπτό με τον Ποντένσε, που ήταν μαζί με τον Μαρτίνς στα «λιοντάρια». Ο Ζέλσον μπήκε στο 42' για ν' αντικαταστήσει τραυματία συμπαίκτη του.

Έχουν παίξει ακόμα στο Μπενφίκα Β' - Σπόρτινγκ Β' 0-0 την ίδια σεζόν για τον δεύτερο γύρο, ενώ τη περίοδο 2015-16 ήταν πια στις πρώτες ομάδες και στο Σπόρτινγκ - Μπενφίκα 0-1, νικητής ήταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Τη σεζόν 2019-20 ήταν αντίπαλοι στη Γαλλία. Η Μονακό του Ζέλσον διέλυσε στις 21/12/19 με 5-1 τη Λιλ του Ρενάτο, με τον παίκτη του Ολυμπιακού ν' ανοίγει το σκορ.

Ρενάτο Σάντσες - Ποντένσε

Οι δύο Πορτογάλοι βρέθηκαν επίσης σε 4 ματς μαζί στις εθνικές ομάδες. Συνυπήρξαν στο χορτάρι σε 123 λεπτά. Αντίπαλοι, όπως αναφέραμε ήταν τη σεζόν 2014-15. Στον αγώνα του πρώτου γύρου η Μπενφίκα Β' νίκησε 1-0 τη Σπόρτινγκ Β' του Ποντένσε και στον δεύτερο γύρο το αποτέλεσμα ήταν 0-0.

Ρενάτο Σάντσες - Τσικίνιο

Ο άσος του Παναθηναϊκού και ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού αναμένεται στο ντέρμπι να μονομαχήσουν αρκετές φορές στον άξονα. Οι δύο παίκτες έχουν βρεθεί αντίπαλοι για ένα ημίχρονο. Τη σεζόν 2014-15 στο Μπενφίκα Β' - Λεϊσόες ο Τσικίνιο ήταν νικητής με 2-1.

Ρενάτο Σάντσες - Γιαζίτσι

Ο Πορτογάλος χαφ με τον Τούρκο επιθετικό δεν ήταν αντίπαλοι, αλλά συμπαίκτες στη Γαλλία. Αγωνίστηκαν μαζί στη Λιλ για τρεις περιόδους 2019-22 και συνπήρξαν στο χορτάρι σε 41 ματς και συνολικά 1.165 λεπτά.

Ρενάτο Σάντσες - Μπιανκόν

Στη Γαλλία ο μέσος του τριφυλλιού αντιμετώπισε δύο φορές τον στόπερ του Ολυμπιακού, τον Μπιανκόν (αγωνιζόταν στην Τρορά). Την περίοδο 2021-22 στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος νίκησε 2-1 εντός ο Ρενάτο Σάντσες, ενώ στον δεύτερο ο Μπιανκόν πήρε «εκδίκηση» με το ματς Τρουά - Λιλ να λήγει 3-0. Συνολικά στις δύο αναμετρήσεις ήταν αντίπαλοι στο χορτάρι για 75 λεπτά.

Ο Καλάμπρια κόντρα σε παίκτες του Ολυμπιακού

Καλάμπρια - Ταρέμι

Ο Ιταλός δεξιός μπακ με τον Μέχντι Ταρέμι ενδέχεται να δώσουν το πρώτο τους ελληνικό ντέρμπι, αλλά στην Ιταλία έχουν ήδη ζήσει το ντέρμπι του Μιλάνου. Και μάλιστα πρόσφατα. Την περασμένη σεζόν η Μίλαν του Καλάμπρια επικράτησε 3-2 στις 6/1/25 στον τελικό του Σούπερ Καπ, σε ματς που έπαιξαν και ο Καλάμπρια και ο Ταρέμι. Ο Ιρανός φορ σκόραρε, μάλιστα, για τους νερατζούρι σημειώνοντας το 2-0, αλλά στο τέλος πανηγύρισε η Μίλαν με τρομερή ανατροπή και σκορ 3-2.

Στο Champions League αντίθετα, πανηγύρισε ο Ταρέμι. Τη σεζόν 2021-22 στη φάση των ομίλων η Πόρτο του Ταρέμι νίκησε εντός 1-0 και στο Μιλάνο το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Καλάμπρια και Ταρέμι συνολικά υπήρξαν αντίπαλοι έως τώρα για 133 λεπτά.

Καλάμπρια - Στρεφέτσα

Ο Ιταλός μπακ και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν αντίπαλοι σε 3 ματς για 168 λεπτά. Τη σεζόν 2019-20 η Μίλαν του Καλάμπρια επικράτησε 1-0 της ΣΠΑΛ του Στρεφέτσα. Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκαν στο Λέτσε - Μίλαν 2-2 κι έναν χρόνο αργότερα αγωνίστηκαν πάλι στο ματς που έγινε στην έδρα της Λέτσε και το σκορ ήταν ξανά 2-2!

Καλάμπρια - Πιρόλα

Στην Ιταλία έχουν τεθεί αντίπαλοι μία φορά ο Καλάμπρια με τον Πιρόλα και δεν πανηγύρισε κανείς τη νίκη. Τη σεζόν 2023-24 η αναμέτρηση της Σαλερνιτάνα του Πιρόλα με τη Μίλαν έληξε κι αυτή 2-2, όπως της Λέτσε του Στρεφέτσα με τη Μίλαν.

