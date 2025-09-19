Ρούμπεν Πέρεθ: «Ο Παπαδημητρίου μου πήρε το περιβραχιόνιο και με άφησε εκτός ομάδας, άρχισε να λέει ότι ήταν απόφαση του προπονητή»

Ο Ρούμπεν Πέρεθ σε συνέντευξη του σε ισπανικό κανάλι στο YouTube αναφέρθηκε στον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Γιάννη Παπαδημητρίου.

Καλεσμένος στην ισπανική εκπομπή «Frontal Rojo» στο YouTube ήταν ο Ρούμπεν Πέρεθ. Ο πολύπειρος χαφ της Κηφισιάς, ο οποίος είχε ξεσπάσει μετά το θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού στο Βόλο κατά ανθρώπου του Τριφυλλιού χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για τον τεχνικό διευθυντή της πράσινης ΠΑΕ, Γιάννη Παπαδημητρίου και στάθηκε σε περιστατικό που συνέβη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη.

Οι δηλώσεις του Ρούμπεν Πέρεθ για τον Παπαδημητρίου

«Δεν το έχω σχολιάσει, αλλά εντάξει, θα μιλήσω λίγο. Δεν θέλω να αποφύγω αυτό το θέμα, αλλά θα πω πώς ήταν. Εκείνος ο αγώνας με τον Άρη, ο τελικός Κυπέλλου. Εγώ ήμουν αρχηγός και όταν φτάσαμε, πήγαμε από το ξενοδοχείο στα αποδυτήρια.

Αφήνω το νεσεσέρ μου, το σακίδιό μου, όλα τα πράγματά μου εκεί. Τη σημαία, το περιβραχιόνιο, όλα. Βγαίνω μετά έξω στον αγωνιστικό χώρο, μένω λίγο με τους συμπαίκτες μιλώντας για το γήπεδο. Όταν γύρισα ξανά στα αποδυτήρια, δεν υπήρχε τίποτα στη θέση μου. Ούτε η σημαία ούτε το περιβραχιόνιο. Τα είχαν βάλει σε έναν άλλον συμπαίκτη.

Είπα, τι γίνεται εδώ;

Τότε βγαίνω έξω και ρωτάω τι συνέβη και μου είπαν ότι ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο Τεχνικός Διευθυντής. Και του είπα “τι έγινε;”. Μου λέει “Α, Ρούμπεν, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ ο αρχηγός”. Και του είπα ότι, εντάξει, ό,τι και να ήταν, ήταν η τελευταία φορά που άγγιξε την προσωπική μου θέση.

Γιατί εγώ ήμουν ο αρχηγός, η δουλειά του ήταν έξω από τα αποδυτήρια και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει εκεί. Αλλά δεν μπορούσε να πειράξει κάτι τόσο προσωπικό, όπως τα αποδυτήρια. Την επόμενη χρονιά, με άφησε εκτός ομάδας. Άρχισε να λέει ότι ήταν απόφαση του προπονητή, αλλά ήταν ψέματα γιατί το ήξερα.

Ο προπονητής ήταν ο Ντιέγκο Αλόνσο. Του είπα “εντάξει, αν είναι απόφαση του προπονητή, σε τρεις–τέσσερις μήνες όταν τον διώξουν θα επιστρέψω στην ομάδα, σωστά;”. Σε τρεις μήνες τον έδιωξαν, αλλά εγώ δεν γύρισα ποτέ στην ομάδα. Αυτό λοιπόν συνέβη και με κράτησε εκτός ομάδας όλη τη χρονιά και έκανα προπονήσεις μόνος μου», είπε μεταξύ άλλων ο Ρούμπεν.