Οι τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που πήραν... πόντους και βλέπουν ενδεκάδα με Ολυμπιακό

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που έδειξαν... κάτι με την Athens Kallithea και ισχυροποίησαν την υποψηφιότητά τους για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Μπορεί το παιχνίδι με την Athens Kallithea να μην μπορεί να ληφθεί ως δεδομένο για το οποιοδήποτε συμπέρασμα λόγω της διαφοράς δυναμικότητας που είχε εκείνη με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ήταν μία καλή ευκαιρία για να πάρουν χρόνο συμμετοχής κάποιοι παίκτες και να δείξουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, αλλά και την διάθεσή τους.

Έτσι το χρησιμοποίησαν το ματς αυτό και οι «πράσινοι» που παρέταξαν μία ενδεκάδα που ήταν μίξη παικτών, που βρίσκονται στην ομάδα καιρό και δεν έχουν πάρει ακόμη αρκετό χρόνο φέτος και νέων παικτών, που δεν έχουν προλάβει να αγωνιστούν σχεδόν καθόλου.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν παίκτες όπως οι Γεντβάι, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς ενώ στην δεύτερη όπως οι Ντέσερς και Ταμπόρδα, με τον πρώτο να παίζει πρώτη φορά βασικός και τον δεύτερο να κάνει ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα.

Λαφόν, Ταμπόρδα και Ντέσερς υποψήφιοι με Ολυμπιακό

Αν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τρεις παίκτες που έδειξαν περισσότερη διάθεση, αλλά και καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι με την Athens Kallithea για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αυτοί θα ήταν οι Λαφόν, Ταμπόρδα και Ντέσερς (θετική εικόνα είχε και ο Μπρέγκου).

Ο Γάλλος τερματοφύλακας μπορεί να μην χρειάστηκε ιδιαίτερα, ωστόσο τις στιγμές που έπρεπε, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να κρατήσει το μηδέν στην εστία του είτε με επεμβάσεις είτε με εξόδους. Έβγαζε σημαντική σιγουριά στις κινήσεις του και βοήθησε αρκετά την άμυνά του, η οποία δεν βρισκόταν και στο καλύτερό της βράδυ. Μονο μελανό σημείο μία λανθασμένη έξοδο στο δεύτερο μέρος, που δεν κόστισε, αφού αντιλήφθηκε την λάθος απόφαση και επέστρεψε στην εστία του.

Ντέσερς και Ταμπόρδα από την άλλη αποτελούσαν μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα της ομάδας της Αττικής. Ήταν ιδιαίτερα κινητικοί και ορεξάτοι και ο καθένας από το «πόστο» του έδωσαν πράγματα στην ομάδα δημιουργώντας, αλλά και εκτελώντας, αφού οι τελικές στις οποίες πρωταγωνίστησαν άξιζαν περίπου 1,5 γκολ.

Ο δε Νιγηριανός στράικερ ήταν κι εκείνος που σκόραρε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, όταν μετά την φανταστική ατομική ενέργεια του Τετέ, βρέθηκε εκεί που έπρεπε κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας σ' ένα από τα ευκολότερα τέρματα της καριέρας του.

Η εικόνα αυτών των τριών παικτών στο τελευταίο ματς σίγουρα λειτούργησε θετικά στο μυαλό του νεοπροσληφθέντα υπηρεσιακού τεχνικού Χρήστου Κόντη, ο οποίος θα κληθεί μέσα σε λίγες μέρες και με μόλις τρεις προπονήσεις να βγάλει τα συμπεράσματά του για να σχεδιάσει το αρχικό σχήμα που θα έχει στο ντέρμπι.

Οι πιθανές επιλογές για την ενδεκάδα στο ντέρμπι

Ο Χρήστος Κόντης είναι από χθες και επίσημα ο νέος υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού μέχρι να βρεθεί λύση με τον αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια, ρόλος για τον οποίο αυτή τη στιγμή φαντάζει ως μεγάλο φαβορί ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, όπως πληροφορηθήκατε χθες από τον Νίκο Αθανασίου στην εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta.

Ο Έλληνας τεχνικός, που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης και την πρώτη του προπόνηση έχει ξεκινήσει ήδη να δουλεύει στο μυαλό του έναν πιθανό σχηματισμό για τον αγώνα της Κυριακής (21/09-21:00) με τον Ολυμπιακό, χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Πελίστρι και Γερεμέγεφ.

Σ' αυτόν είναι πολύ πιθανό ο Λαφόν να βρίσκεται στην θέση κάτω από την εστία αντί του Ντραγκόφσκι. Η αμυντική τετράδα είναι το πιο πιθανό να παραμείνει ίδια με τους Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια και Κυριακόπουλο.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσέριν φαίνεται πως θα είναι εκείνος που θα παίξει μαζί με τον Τσιριβέγια με τους δυό τους να έχουν μπροστά τους είτε τον Τάσο Μπακασέτα είτε τον Βισέντε Ταμπόρδα, που μπαίνει «σφήνα» δυναμικά, μετά την ζωντάνια που έβγαλε στο χορτάρι με την Athens Kallithea.

Στα «φτερά» της επίθεσης απλοποιείται το πράγμα ελλείψει Πελίστρι. Ο Τετέ αναμένεται να βρεθεί στα δεξιά, με τον Τζούρισιτς στα αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως θα είναι ο Ντέσερς αντί του Σφιντέρσκι.