Υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της Πέμπτης για τον Παναθηναϊκό. Θεραπεία έκανε ο Πελίστρι, ατομικό ο Γερεμέγιεφ.

Μετά και την οριστικοποίηση της συμφωνίας και της επιστροφής του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Χρήστος Κόντης έκανε και την πρώτη του προπόνηση στους «πράσινους» με το βλέμμα φυσικά στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο.

Ο Έλληνας προπονητής είδε τον Φακούντο Πελίστρι να κάνει αποθεραπεία, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Γερεμέγιεφ.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση των «πράσινων» έχει ως εξής: «Την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη και του επιτελείου του πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το απόγευμα της Πέμπτης στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ανάπτυξη παιχνιδιού και «διπλό» στο μισό γήπεδο. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στην Athens Kallithea έκαναν αποθεραπεία. Θεραπεία ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ ατομικό έκανε ο Γερεμέγεφ».