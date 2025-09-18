Ο Πέδρο Άλβαρο δεν έχει πολλές πιθανότητες συμμετοχής στον αγώνα (20/9, 18:00) με την Κηφισιά καθώς πήρε μέρος σ’ ένα κομμάτι της προπόνησης του Άρη και το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει επιστροφή παίκτη από το σύνολο των επτά τραυματιών.

Ο Άρης παρέμεινε στο Αγρίνιο όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά και τουλάχιστον σε επίπεδο προσώπων, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν περιμένει προσθήκες. Ο Πέδρο Άλβαρο συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης πριν επιστρέψει στο ατομικό πρόγραμμα, συνεπώς, στην καλύτερη περίπτωση απλά θα βρίσκεται στην αποστολή.

Μάικιτς, Γένσεν και Καντεβέρε ούτως ή άλλως είναι εκτός, ενώ ο Τάσος Δώνης ανέβασε μεν ρυθμό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έφτασε σε ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας. Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα προβλέπεται να επιστρέψουν στις αρχές του Οκτώβρη οπότε δεν υπολογίζονται για μια σειρά αγώνων.

