Η ΔΕΑΒ κάλεσε την ΑΕΚ σε ακρόαση για το ματς της Λιβαδειάς

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Αντιμέτωπη με την ΔΕΑΒ θα βρεθεί και η ΑΕΚ για τα όσα συνέβησαν για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Σύμφωνα με την κλήση, ο λόγος για τον οποίο καλούνται οι «κιτρινόμαυροι» είναι η πρόκληση φθοράς 60 περίπου πλαστικών καθισμάτων στις θύρες 4,5 και 6 από μερίδα των οπαδών τους.

Όπως χαρακηριστικά αναφέρεται, υπήρξε αποκόλληση και καταστροφή, όχι όμως και ρίψη αυτών εντός αγωνιστικού χώρου ή τις κερκίδες.

Η κλήση της ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 23/09/2025, την ΠΑΕ ΑΕΚ αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 14/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, από φιλάθλους της ομάδας της, με βίαιη πρόκληση φθοράς εξήντα (60) περίπου πλαστικών καθισμάτων από τις θύρες 4, 5 και 6 του ανωτέρω Σταδίου, (αποκόλληση και καταστροφή, χωρίς ρίψη αυτών εντός του αγωνιστικού χώρου ή στις κερκίδες του Σταδίου).

Επισημαίνεται ότι έχει ζητηθεί, από τις αρμόδιες Αστυνομικές αρχές, η ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων-δραστών, προκειμένου να επιβληθούν και κατ’ αυτών οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 9 του ν. 5085/2024

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024».