Ραφίνια: «Ευχαριστώ τον κ. Μαρινάκη, είμαι πολύ περήφανος που αποτέλεσα μέλος του Ολυμπιακού»

Ο Ραφίνια θέλησε να εκφράσει το δικό του «ευχαριστώ» μέσω social media στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη για την επετειακή φανέλα της ομάδας που παρέλαβε.

Ο Ραφίνια, ο άλλοτε αμυντικός του Ολυμπιακού , Σάκλε, Φλαμένγκο και της Μπάγερν, αποφάσισε πριν από λίγους μήνες να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 39 ετών.

Ο Βραζιλιάνος είπε το δικό του «αντίο» με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, όπου δεν ξέχασε τους Πειραιώτες. Το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2020-21 φόρεσε τα «ερυθρόλευκα», μετρώντας 22 συμμετοχές.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης θέλησαν να τιμήσουν τη συνεισφορά του με έναν ξεχωριστό τρόπο: του προσέφεραν την επετειακή φανέλα της ομάδας, με το επίθετό του και τον αγαπημένο του αριθμό, το «13».

Ο Ραφίνια δεν έκρυψε τη χαρά και την συγκίνησή του: «Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού. Μόλις παρέλαβα αυτό το δώρο. Αυτή τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Μαρινάκη. Είμαι πολύ περήφανος που αποτέλεσα μέλος αυτής της ομάδας. Πάμε Ολυμπιακάρα!»

