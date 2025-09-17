Galacticos LIVE - Ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στ' αστέρια

Δείτε ζωντανά την καθημερινή εκπομπή «Galacticos» στο Youtube του Gazzetta με τους Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.

Παρακολουθήστε την καθημερινή εκπομπή «Galacticos» στο Youtube του Gazzetta που θα σας ενημερώνει για όλα τεκταινόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Κώστας Ψάρρας παρουσιάζει και συντονίζει την συζήτηση με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη. Συνδέσεις και με την Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.