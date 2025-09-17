Stoiximan Superleague: Ο Αϊτεκίν θα είναι ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Η ΚΕΔ επέλεξε τον Γερμανό διαιτητή Ντενίζ Αϊτεκίν για να διαιτητεύσει τον μεγάλο αγώνα της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Λεωφόρο.
Ο Γερμανός έχει έρθει στην χώρα μας άλλες δύο φορές. Η πρώτη ήταν την σεζόν 2021-2022 στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και η δεύτερη στα Play Offs της περσινής σεζόν στο ματς που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικράτησει με 4-2 του «δικεφάλου του βορρά».
Μάλιστα έχει σφυρίξει και αγώνες ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη άλλες δύο φορές. Πρώτα το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αστέρας Aktor 3-1 για τα προκριματικά του Europa League την σεζόν 2014-2015 κι έπειτα το Ρέιντζερς - Ολυμπιακός 2-2 για τα προκριματικά του Europa League.
Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ ορίστηκε ο Δημήτρης Μόσχου, σε κείνο του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα ο Τάσος Σιδηρόπουλος ενώ στο Κηφισιά - Άρης ο Μελέτιος Γιουματζίδης.
Οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague
20/09
18:00 Κηφισιά - Άρης, Διαιτητής: Γιουματζίδης, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Δέλλιος, Τέταρτος: Φωτιάς, VAR: Κουμπαράκης και Κόκκινος'
18:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Μπαλιάκας, Τέταρτος: Μπουρουζίκας, VAR: Πουλικίδης και Ανδριανός
20:00 Βόλος - Αστέρας Aktor, Διαιτητής: Πολυχρόνης, Βοηθοί: Μηνούδης και Μωϋσιάδης, Τέταρτος: Μαχαίρας, VAR: Παπαδόπουλος και Μέγας
20:30 ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός, Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κολλιάκος και Αρμακώλας, Τέταρτος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου και Τσιοφλίκη
21/09
17:30 Λάρισα - ΑΕΚ, Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Κωσταράς και Δημητριάδης, Τέταρτος: Τσακαλίδης, VAR: Φωτιάς και Κατσικογιάννης
18:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ, Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Φωτόπουλος και Στάικος, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος και Πουλικίδης
21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, Διαιτητής: Αϊτεκίν, Βοηθοί: Κοζλόφσκι και Μπορς, Τέταρτος: Ευαγγέλου, VAR: Περλ Γκούντερ Αλεξάντερ και Κουμπαράκης, Παρατηρητής: Λανουά
