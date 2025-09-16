Λανουά για Παπαπέτρου στο Λεβαδειακός - ΑΕΚ: «Έπρεπε να περιμένει και να αφήσει το πλεονέκτημα»

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, συνεχίζει την εβδομαδιαία ανάλυση επιλεγμένων φάσεων και αυτή τη φορά το έκανε για τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1.

Οι φάσεις όπου στάθηκε ο Στεφάν Λανουά για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 είναι οι:

Παναιτωλικός - Βόλος: Ο αμυνόμενος Νο23 στη σέντρα δεν προσπαθεί να παίξει τη μπάλα και η πρόθεση είναι να παρεμποδίσει τον επιτιθέμενο. Περιμένει καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση VAR εάν ο διαιτητής χάσει τη φάση.

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ Novibet: Ο διαιτητής έδωσε λανθασμένα κόκκινη για σοβαρό φάουλ. Ο παίκτης Νο25 προσπαθεί να παίξει τη μπάλα, οπότε η σωστή απόφαση είναι κίτρινη. Περιμένει παρέμβαση VAR, όπως και έγινε για να αλλάξει η απόφαση.

Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ από το Νο7 της ΑΕΚ για να σταματήσει το υποσχόμενη επίθεση αλλά σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα. Υπενθυμίζει προς τους διαιτητές να καθυστερούν το πλεονέκτημα για να δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες να σκοράρουν.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Ο διαιτητής έδειξε κόκκινη στον τερματοφύλακα για άρνηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ. Είναι η σωστή πειθαρχική απόφαση. Επειδή όμως ο επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ ο διαιτητής ακύρωσε την απόφαση μετά από παρέμβαση του VAR.



