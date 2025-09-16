Ανανέωσε με τον Λεβαδειακό ο Ιωάννης Κωστή

Ο Λεβαδειακός προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ιωάννη Κωστή, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρωνόταν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Νέο συμβόλαιο με τον Ιωάννη Κωστή υπέγραψε ο Λεβαδειακός. Ο 25χρονος διεθνής Κύπριος μέσος, που ήρθε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό Β', είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με την ομάδα της Βοιωτίας.

Οι καλές εμφανίσεις που έκανε την περασμένη σεζόν, οι οποίες συνεχίζονται και φέτος, «ανάγκασαν» τον Λεβαδειακό να σπεύσει να ανανεώσει πρόωρα την μεταξύ τους συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Πέρυσι μέτρησε 31 συμμετοχές με την ομάδα της Λιβαδειάς σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ ενώ φέτος έχει αγωνιστεί ήδη βασικός και στα τέσσερα ματς που έχει δώσει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Κωστή έως το 2028.

Ο διεθνής μέσος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια, έχοντας ξεχωρίσει για την ποιότητα και το πάθος του, ενώ έχει καταγράψει συνολικά 60 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ιωάννη σου ευχόμαστε υγεία και νέες επιτυχίες με τη φανέλα του Λεβαδειακού!»