Με κόσμο στη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ: «Αγνοήστε οποιαδήποτε πρόκληση»
Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους οπαδούς του πως από το απόγευμα της Τρίτης (16/09) στις 18:00 θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδας την Τετάρτη (17/09-17:30) στην πρεμιέρα του «δικεφάλου του βορρά» στην League Phase της διοργάνωσης.
Ζήτησε δε απ' όσους μεταβούν στην Λιβαδειά να αγνοήσουν οποιαδήποτε πρόκληση και να αποφύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
«Τα εισιτήρια του Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη (16.09) στις 18:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17.09.2025 στις 17:30 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|4
|€30
*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας.
Κανάλια Πώλησης
Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Λεβαδειακός στο link εδώ (το link θα ενεργοποιηθεί στις 18:00)
Όλοι μαζί προστατεύουμε την ομάδα. Aγνοούμε κάθε πρόκληση και παρότι το παιχνίδι είναι εκτός έδρας, οποιαδήποτε παρέκκλιση μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών. Μπροστά μας υπάρχουν κρίσιμα ματς και σας θέλουμε όλους δίπλα μας.»
