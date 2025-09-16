Με κόσμο στη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ: «Αγνοήστε οποιαδήποτε πρόκληση»

Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίσε πως σήμερα θα τεθούν στην διάθεση του κόσμου του τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό.

Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους οπαδούς του πως από το απόγευμα της Τρίτης (16/09) στις 18:00 θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδας την Τετάρτη (17/09-17:30) στην πρεμιέρα του «δικεφάλου του βορρά» στην League Phase της διοργάνωσης.

Ζήτησε δε απ' όσους μεταβούν στην Λιβαδειά να αγνοήσουν οποιαδήποτε πρόκληση και να αποφύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη (16.09) στις 18:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17.09.2025 στις 17:30 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».